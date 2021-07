La saison SPUD commence avec les premières qui apparaissent en juin et durent jusqu’en octobre.

Quand et comment récolter les pommes de terre ?

Les pommes de terre de la taille d’une bille sont encore vertes à manger si elles sont jaunes Crédit : Alamy

Comment savoir quand il est temps de déterrer des pommes de terre ?

La récolte des pommes de terre se fait de juin à octobre.

Au début, attendez que les fleurs s’ouvrent ou que les bourgeons tombent. le

Les tubercules sont des parties gonflées, généralement souterraines, d’une tige ou d’une racine utilisées pour stocker de la nourriture par la plante.

Ils ont des bourgeons qui peuvent produire de nouvelles plantes. Les exemples sont le bégonia tubéreux, le cyclamen, le dahlia et les tubercules de pomme de terre sont prêts à être récoltés lorsqu’ils ont la taille d’œufs de poule.

Avec les cultures principales pour le stockage, attendez que le feuillage jaunisse, puis coupez-le et retirez-le.

Attendez 10 jours avant de récolter les tubercules et laissez-les sécher quelques heures avant de les stocker.

Quelle est la meilleure façon de récolter les pommes de terre ?

Utilisez les bons outils. Une fourche à creuser ou une houe à trois ou quatre dents aide à soulever doucement chaque plante.

Travaillez méthodiquement en commençant par l’extérieur de la colline et en vous rapprochant de la base de la plante. Descendez bien sous la plante pour ne pas piquer de patates.

Au fur et à mesure que vous soulevez et soulevez chaque plante du sol, les tubercules sont déterrés. Il suffit de les ramasser au fur et à mesure qu’ils sont découverts et d’utiliser vos mains pour creuser dans le sol meuble pour les pommes de terre restantes.

Récoltez les pommes de terre par temps sec si possible ; c’est plus facile pour vous, le sol et les pommes de terre elles-mêmes.

Les pommes de terre endommagées doivent être consommées quelques jours après la récolte.

Les premiers spuds seront prêts d’ici juin/juillet Crédit : Alamy

À quoi ressemblent les feuilles de pomme de terre lorsqu’elles sont prêtes à être récoltées ?

Peu de temps après que vos plants de pommes de terre atteignent la maturité, ils entrent en fleurs.

Cela signale que la formation des tubercules a commencé.

Les plantes continuent de pousser pendant les prochains mois, et finalement les feuilles et les tiges commencent à jaunir et à s’effondrer.

Les pommes de terre de conservation mûres sont prêtes à être récoltées quelques semaines après que le feuillage a viré au brun et est complètement mort.

Les tubercules laissés en terre ont le temps d’épaissir leur peau et de bien durcir avant la récolte.

Cette période de séchage est critique car la récolte précoce des pommes de terre peut réduire leur durée de conservation, tandis que les pommes de terre correctement séchées peuvent être stockées pendant plusieurs mois.

Que se passe-t-il si vous ne récoltez pas de pommes de terre ?

Si vous ne récoltez pas les pommes de terre lorsque la plante meurt, si le sol est humide, elles pourriront si le sol est humide, ou elles mourront une fois que le sol aura gelé.

Mais si vous vivez dans un climat suffisamment chaud et sec, tous les tubercules qui survivent à l’hiver repousseront au printemps.

Combien de pommes de terre obtenez-vous par plante ?

Vous pouvez vous attendre à environ trois à six pommes de terre de taille normale et quelques plus petites de chaque plante.