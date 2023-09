Quand et comment les Orioles peuvent décrocher une place en séries éliminatoires – Twin Cities

Les Orioles visent leur premier titre dans la Ligue américaine Est depuis 2014, et cette semaine, ils peuvent améliorer leurs chances tout en s’assurant une place en séries éliminatoires pour la première fois en sept ans.

À partir de mercredi, le nombre magique de Baltimore pour une place en séries éliminatoires est quatre, un nombre déterminé sur la base de nombreux bris d’égalité et de confrontations en face-à-face entre les équipes dans la course aux wild-cards. En fait, il n’y a aucun scénario où les Orioles terminent avec 95 victoires – quatre de plus qu’actuellement – ​​et ratent les séries éliminatoires.

Au plus tôt, Baltimore peut s’assurer une place en séries éliminatoires jeudi, lorsqu’ils entameront une série critique de quatre matchs avec les Rays de Tampa Bay. Les Orioles mènent les Rays par trois matchs dans l’AL East avant la finale de la série mercredi contre les Cardinals de St. Louis.

Voici un aperçu de quand et comment les Orioles peuvent décrocher une place en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016.

Explication des nombres magiques

Tout d’abord, expliquons rapidement le nombre magique. Dans un scénario simple, il est déterminé en ajoutant le nombre de victoires de l’équipe en séries éliminatoires au nombre de défaites de la première équipe éliminée, puis en soustrayant cette somme de 163, ou le nombre de matchs de la saison plus un. . Dans le cas de l’AL East, c’est 163 moins les victoires des Orioles (91) plus les défaites des Rays (57) pour obtenir un nombre magique de 15. Chaque victoire des Orioles ou chaque défaite des Rays fait baisser le nombre de un chacune.

Pour déterminer le numéro magique de Baltimore pour une place en séries éliminatoires, c’est plus compliqué. En utilisant simplement les 91 victoires des Orioles avec les 65 défaites des Mariners de Seattle ou des Blue Jays de Toronto, on obtient mathématiquement un nombre magique de sept. Mais les Blue Jays sont actuellement dans une série de quatre matchs avec les Texas Rangers, qui ont un demi-match d’avance sur Seattle et Toronto. Les Mariners et les Rangers ont encore sept matchs à jouer, ce qui signifie que l’un d’eux perdra au moins quatre matchs supplémentaires.

En fait, il n’existe qu’un seul scénario dans lequel une équipe des Orioles avec 94 victoires rate les séries éliminatoires, ce qui empêche le chiffre magique de Baltimore d’être trois. Il s’agit d’une égalité au sommet de l’AL West entre le Texas, Seattle et les Astros de Houston à 94-68, les bris d’égalité ultérieurs gardant les Orioles à l’écart. C’est un résultat extrêmement compliqué et improbable, mais il existe, donc le nombre magique reste à quatre.

Comment les Orioles peuvent décrocher jeudi

De même, il n’y a qu’un seul scénario dans lequel les Orioles peuvent décrocher une place en séries éliminatoires jeudi.

Premièrement, ils doivent gagner leurs deux prochains matchs, en battant le gaucher des Cardinals Drew Rom – l’un des trois espoirs qu’ils ont échangés à St. Louis le mois dernier contre le partant Jack Flaherty – lors du match de mercredi avant d’ouvrir la série des Rays avec une victoire. Remarque : la première victoire de Baltimore contre Tampa Bay fera baisser de trois son numéro magique de l’AL East, sur la base d’une victoire des Orioles, d’une défaite des Rays et de Baltimore assurant le bris d’égalité face à face avec sa septième victoire dans la série de la saison des équipes.

Au-delà de leurs deux victoires, les Orioles auront besoin d’aide ailleurs. Avec les Mariners absents jeudi, la seule façon pour Baltimore de remporter ce jour-là est que Seattle perde contre les Angels de Los Angeles mercredi et que les Rangers perdent contre les Blue Jays mercredi et jeudi. L’une ou l’autre de ces équipes remportant un match au cours des deux prochains jours laisse ouverte la possibilité d’une égalité à trois susmentionnée au sommet de l’AL West, ce qui ferait finalement des Orioles l’équipe étrange.

Quoi qu’il en soit, la défaite de Seattle ou du Texas mercredi ramènera le nombre magique de Baltimore à trois. Les Orioles gagneraient également, ce qui porterait le score à deux.

Comment les Orioles peuvent décrocher vendredi

Les Orioles ont déjà annoncé que Camden Yards était complet pour le match de vendredi, avant lequel le voltigeur de longue date Adam Jones prendra officiellement sa retraite avec Baltimore. La nuit serait peut-être le cadre idéal pour décrocher.

De nombreux résultats peuvent conduire Baltimore à remporter vendredi. Si les Orioles gagnent les deux prochains jours alors que le Texas et Seattle ne gagnent collectivement pas plus de deux de leurs trois matchs au cours de cette période, Baltimore remporterait vendredi avec une victoire contre Tampa Bay, peu importe ce qui se passe ailleurs. La seule façon pour les Orioles de gagner mercredi, jeudi et vendredi sans décrocher est que le Texas et Seattle fassent de même.

Même si les Orioles perdent devant une salle comble ou l’un des deux matchs précédents, Baltimore pourrait assurer une place en séries éliminatoires vendredi si le Texas et Seattle perdent trois de leurs cinq matchs combinés au cours de cette période. Les Mariners débutent vendredi une série avec les Dodgers de Los Angeles, tandis que les Rangers affrontent les Guardians de Cleveland.

Pour que les Orioles décrochent une place en séries éliminatoires vendredi tout en remportant un seul de leurs trois prochains matchs, les Rangers doivent perdre leurs trois prochains matchs tandis que Seattle perd ses deux prochains matchs. Tout autre résultat repousse les scénarios décisifs au week-end.

