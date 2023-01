Quand et comment les étrangers peuvent-ils nous contacter ? Une nouvelle étude suggère des réponses

Les scientifiques recherchent toujours des signes de vie extraterrestre sur d’autres planètes. Mais comment pouvons-nous savoir s’ils essaient d’établir un contact ? Pouvons-nous prédire quand peuvent-ils entrer en contact ? Une nouvelle étude indique que des êtres extraterritoriaux pourraient attendre une version cosmique de « midi fort » pour envoyer des signes de leur existence. Pourquoi donc? Un rapport de Live Science suggère que dans une étude, les chercheurs découvrent des signes technologiques lorsqu’une exoplanète passe directement devant leurs soleils. Pour ceux qui ne le savent pas, exoplanète est un terme utilisé pour désigner toute planète en dehors de notre système solaire.

Du point de vue de la Terre, les experts suggèrent que ces moments exacts sont l’occasion idéale pour un monde extraterrestre d’envoyer des signaux à la Terre s’ils souhaitent un jour entrer en contact. La responsable de l’étude, Sofia Sheikh, tout en expliquant pourquoi c’est la meilleure chance de transmettre un signal, a déclaré qu’il sera plus facile d’être calculé des deux côtés à ceux sur Terre et à la fin de l’observateur également. “Les transits exoplanétaires sont spéciaux car ils peuvent être calculés à la fois par nous sur Terre, en tant qu’observateurs, et également par toute espèce technologique potentielle dans le système exoplanétaire lui-même, en tant qu’émetteurs”, a déclaré Sheikh, qui serait chercheur postdoctoral en radioastronomie au Recherchez l’Institut d’intelligence extraterrestre (SETI).

L’étude affirme qu’il s’agit de transits prévisibles et répétitifs dans lesquels les extraterrestres peuvent envoyer des messages et les personnes sur terre peuvent les recevoir et les déduire. Sheikh a en outre expliqué que la stratégie de la nouvelle étude peut les aider à déchiffrer la question à un million de dollars de savoir quand et où rechercher des signes dans la vaste zone de l’espace.

C’était le 9 décembre lorsque la nouvelle recherche a été publiée sur le site de prépublication, à savoir arXiv. Si l’on en croit le rapport, l’étude est maintenant prévue pour une publication évaluée par des pairs dans The Astronomical Journal. L’une des limites de cette recherche est qu’elle n’inclut pour l’instant qu’une dizaine de planètes lointaines. Peut-être qu’avec l’avènement de la technologie, les chercheurs pourraient être en mesure de regarder plus loin avec divers télescopes.

