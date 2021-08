Quand et comment entrer gratuitement

Voici un remontant estival pour les voyageurs qui aiment les grands espaces : il y a deux fois ce mois-ci où le National Park Service offrira l’entrée gratuite à l’ensemble de ses 423 sites, et l’un de ces jours est le mercredi.

Les frais d’entrée seront supprimés le 4 août dans tous les parcs nationaux, monuments nationaux, aires de loisirs nationales, bords de mer nationaux, champs de bataille nationaux et plus encore en l’honneur de la Great American Outdoors Day. C’est ce que le ministère de l’Intérieur a baptisé le premier anniversaire de la signature de la Great American Outdoors Act, qui autorisait jusqu’à 1,6 milliard de dollars par an pendant cinq ans pour des projets d’entretien sur les terres publiques et dans les écoles tribales.

C’est l’une des six journées d’entrée gratuite dans les parcs nationaux cette année. Voici ce qu’il en reste :

25 août , l’anniversaire du National Park Service

, l’anniversaire du National Park Service 25 septembre , Journée nationale des terres publiques

, Journée nationale des terres publiques 11 novembre, Journée des anciens combattants

►Conseils des pros des gardes du parc :Ce que vous devez savoir avant de visiter un parc national cette année

►Les parcs nationaux les moins visités d’Amérique :Ces parcs sont parfaits pour les amoureux de la nature qui détestent les foules

Comment entrer gratuitement dans les parcs nationaux ?

La seule chose à faire pour les visiteurs est de se présenter les jours d’entrée gratuite, sauf dans les endroits où les réservations sont obligatoires.

Pour éviter la surpopulation, cet été, le National Park Service exige des réservations dans certaines de ses destinations les plus populaires, notamment le parc national de Yosemite et la route Going-to-the-Sun du parc national Glacier. Les réservations peuvent être faites sur Recreation.gov.

►Ne laissez aucune trace :Comment protéger les parcs nationaux surpeuplés des États-Unis

►Les parcs nationaux honorent les familles des disparus :Comment les familles Gold Star peuvent obtenir une entrée gratuite dans les parcs toute l’année

Tout au long de l’année, le service du parc offre une entrée gratuite à plusieurs groupes, notamment des anciens combattants, des familles Gold Star, des citoyens américains et des résidents permanents souffrant d’un handicap permanent.

De plus, les élèves de quatrième année et leurs familles peuvent obtenir un laissez-passer d’un an dans le cadre du programme Every Kid Outdoors. Cette année, jusqu’à la fin août, ce programme comprend également des élèves de cinquième année qui n’ont peut-être pas pu voyager en quatrième année en raison de la pandémie.

Qu’est-ce qui n’est pas inclus ?

Bien que l’admission soit supprimée les jours d’entrée gratuite, les frais restent pour le camping, les visites et autres activités.

Le ministère de l’Intérieur note que certains parcs peuvent avoir des restrictions et des services limités. Tous les sites peuvent ne pas être ouverts en raison des mesures d’atténuation du COVID-19. Les visiteurs peuvent trouver les dernières fermetures sur la page Web des alertes actives du service des parcs.

Vous pouvez vous connecter avec la journaliste de culture et de plein air de la République de l’Arizona Shanti Lerner par e-mail à shanti.lerner@gannett.com ou la suivre sur Twitter.