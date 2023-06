Quand et comment commencer à enseigner l’argent aux enfants, selon les experts

Savoir comment et quand commencer à enseigner l’argent aux enfants et identifier les compétences financières dont ils ont besoin peut être délicat, mais les experts disent que c’est crucial pour leur avenir.

« La littératie financière devrait être une compétence de base, une compétence de base dans le sens de lire ou d’écrire ou de faire quelque chose d’une manière qui devrait être apportée à tout le monde en toutes circonstances », a-t-il déclaré. Les décisions financières peuvent également avoir un impact plus large sur la société en fonction de la manière dont elles sont dépensées et investies, a-t-il ajouté.

Eric Landolt, responsable du conseil aux familles et de l’art et de la collection chez UBS Global Wealth Management, est allé plus loin.

Souvent, les parents ne veulent pas inquiéter leurs enfants et veulent qu’ils soient insouciants, mais être financièrement confiant et alphabétisé peut être la clé pour leur assurer un avenir heureux et confortable. En fin de compte, renforcer la confiance financière de votre enfant est crucial, disent les experts.

Savoir comment et quand commencer à enseigner aux enfants ce qu’est l’argent et identifier les compétences dont ils ont besoin peut être délicat.

Il est clair à quel point la conversation sur l’argent est vraiment importante. Mais quel est le bon moment pour commencer à en avoir ? Les experts ont des opinions divergentes, mais cela pourrait être beaucoup plus tôt que vous ne le pensez.

Wunder a déclaré que six ans est l’âge où les enfants commencent à être capables de comprendre certains concepts d’argent.

« C’est à cet âge que les enfants commencent à comprendre les mathématiques à l’école et sont capables de comprendre les conséquences de » si c’est parti, c’est parti « et de mettre de l’argent de côté pour des choses qu’ils veulent vraiment », a-t-il déclaré.

Au moment où les enfants ont sept ans, bon nombre de leurs habitudes financières sont déjà formées, a-t-il ajouté, notant que les enfants sont conscients et curieux de l’argent bien plus tôt que de nombreux parents ne le pensent.

Hirshman suggère de commencer encore plus tôt, entre trois et cinq. « C’est à ce moment-là qu’ils ont la capacité de faire des choix et de raisonner », a-t-elle déclaré, ajoutant que commencer simplement et progresser vers la transmission des valeurs financières des parents est idéal.

Landolt se situe entre les deux, affirmant que dès l’âge de cinq ans est un bon moment pour commencer, car les enfants sont alors les plus réceptifs aux messages sur les valeurs familiales véhiculés par les parents ou les grands-parents. Il recommande d’enseigner aux enfants de cinq à huit ans « des choses très, très basiques » comme que l’argent a de la valeur et comment les choix faits avec lui ont un impact.

Pour les enfants de 8 à 12 ans, les sujets peuvent être plus complexes, estime Landolt. « Vous pouvez parler des différents types ou utilisations de l’argent. Il pourrait donc s’agir d’économiser ou de dépenser, certains de ces concepts, de construire plutôt que d’investir. »

Au fur et à mesure que les enfants deviennent adolescents, donc entre 12 et 15 ans, on peut leur confier plus de responsabilités, comme la gestion d’un petit budget, a expliqué Landolt. Cela inclut des concepts tels que dépenser, économiser et comprendre comment les décisions de dépenser de l’argent peuvent avoir un impact sur le montant d’argent restant plus tard, mais de manière plus approfondie, a-t-il déclaré. Vous pouvez également commencer à discuter de décisions financières à l’échelle de la famille, comme soutenir des projets philanthropiques ou des œuvres de bienfaisance à cet âge et obtenir l’opinion des enfants à ce sujet, a déclaré Landolt.

Enfin, les jeunes de 16 à 18 ans pourraient en apprendre davantage sur le fonctionnement du système financier et des banques, un sujet qui, selon Landolt, sera également souvent abordé à l’école.