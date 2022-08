Le cas de GABBY Petito a fait la une des journaux en 2021 après sa disparition et a ensuite été découvert assassiné.

Son histoire a captivé la nation pendant des mois et sera maintenant transformée en un décor de film qui sortira plus tard cette année.

Gabby Petito a disparu à l’été 2021

Quand est sorti le film de Gabby Petito ?

Il a été annoncé en mai 2022 par Deadline que Lifetime avait obtenu le feu vert pour The Gabby Petito Story.

Le film explorerait la relation entre Petito et son fiancé, Brian Laundrie, et mettrait en évidence les complications qui existaient entre eux lors d’un road trip à travers le pays.

Le film cherche à mettre en évidence les premiers signes qui ont montré que la vie de Petito était en danger, sa disparition et la découverte de son meurtre.

Il met également en évidence le suicide apparent de Laundrie alors qu’il était recherché.

Le film devrait sortir le 1er octobre 2022, le premier jour du Mois de la sensibilisation à la violence domestique, selon NBC4.

Qui fait partie du casting de The Gabby Petito Story ?

Le casting de The Gabby Petito Story sera dirigé par l’actrice Thora Birch, nominée aux Emmy Awards, qui interprète le rôle de la mère de Petito, Nichole Schmidt, et Skyler Samuels, qui interprète le rôle de Petito.

Les autres membres de la distribution comprennent:

Lonzo Liggins, Brian Kinney, Melanie Nelson, Aaron Groben, Nikki SooHoo, Han Broberg et Tyonne Chambers devraient également apparaître.

Quelle est la cause du décès de Gabby Petito ?

Le 21 septembre 2021, le coroner du comté de Teton, le Dr Brent Blue, a confirmé que Petito était décédé des suites d’un homicide.

Quelques semaines plus tard, le 12 octobre, le rapport d’autopsie officiel a été publié et a révélé que la cause du décès de Petito était l’étranglement.

Pendant ce temps, les autorités recherchaient Laundrie, qui était recherchée en lien avec la mort de Petito et pour une accusation de crime de fraude par carte de débit.

Tragiquement, le 22 octobre 2021, le FBI a identifié les restes trouvés dans une réserve naturelle de Floride comme étant ceux de Laundrie.

Un rapport d’autopsie a montré plus tard qu’il était mort d’une blessure par balle à la tête, et un cahier découvert par ses restes contenait ce que beaucoup pensent être une confession du meurtre de Petito.

Gabby Petito et Brian Laundrie étaient en voyage à travers le pays Crédit : Instagram

Il a écrit qu’il “avait mis fin à sa vie, avec miséricorde” parce que c’était “ce qu’elle voulait”.

“Elle se réveillait dans la douleur, recommençait tout son cycle douloureux, tout en étant furieuse que ce soit moi qui la réveille”, a-t-il déclaré.

“Elle ne me laisserait pas essayer de traverser le ruisseau, pensait comme moi que le feu s’éteindrait dans son sommeil, et qu’elle gèlerait.

“Je ne connais pas l’étendue des blessures de Gabby, seulement qu’elle souffrait énormément.

“J’ai mis fin à sa vie. Je pensais que c’était miséricordieux, que c’était ce qu’elle voulait, mais je vois maintenant toutes les erreurs que j’ai commises. J’ai paniqué. J’étais sous le choc.”

“Dès le moment où j’ai décidé, enlevé sa douleur, j’ai su que je ne pouvais pas continuer sans elle”, a-t-il conclu.

Maintenant, la famille de Petito est au milieu d’un procès avec les blanchisseries après avoir allégué qu’ils avaient caché des informations sur la mort de leur fille.

L’avocat de la famille Laundrie a déposé une requête en rejet de la poursuite, mais un juge a par la suite décidé qu’elle pouvait continuer.

Ils doivent revenir devant le tribunal à une date ultérieure.