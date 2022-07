ROSH Hashana, connu sous le nom de Nouvel An juif, est une date importante dans les calendriers des croyants.

L’observance de deux jours est remplie d’aliments et d’activités spéciales et rassemble la communauté juive.

Roch Hachana est une date importante dans le calendrier juif Crédit : Getty

Qu’est-ce que Roch Hachana ?

Rosh Hashanah se traduit par “la tête de l’année” en hébreu et c’est la période où les Juifs observent la fin d’une année et le début de la suivante.

Les Juifs pensent que c’est le jour où Dieu a créé Adam et Eve et qu’il sert de moment pour célébrer la création de l’univers.

Bien que le festival soit l’occasion de profiter du temps passé avec les amis et la famille, c’est aussi un moment de réflexion et commence 10 jours de repentance pour les péchés commis l’année précédente.

À la fin des 10 jours, c’est Yom Kippour, qui est le Jour des Expiations.

Il est considéré comme le jour le plus saint du calendrier juif et est généralement consacré à la prière et au jeûne.

Quand est Roch Hachana 2022 ?

Roch Hachana débutera dans la soirée du dimanche 25 septembre 2022, au coucher du soleil.

Il se terminera à la tombée de la nuit le 27 septembre 2022, selon Habad.org.

Les dates de Roch Hachana changent à nouveau chaque année, mais ont généralement lieu au début de l’automne.

Comment fête-t-on Roch Hachana ?

La plupart des deux jours sont passés à la synagogue ou à festoyer avec des êtres chers.

Les coutumes incluent le son d’une corne de bélier évidée connue sous le nom de shofar après avoir lu la Torah – le texte religieux juif. Une centaine de détonations peuvent souvent être entendues tout au long du Nouvel An à la synagogue, symbolisant un appel au repentir.

Les Juifs consommeront des aliments symboliques tels que des pommes ou des gâteaux trempés dans du miel, qui sont censés représenter une “douce nouvelle année”.

Les têtes de poisson sont également consommées, pour symboliser la tête de l’année, et les grenades, qui auraient 613 graines, similaires aux 613 commandements de l’enseignement sacré juif.

Des bougies sont allumées le soir et des bénédictions sont également récitées.