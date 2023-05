Quand est prévue la naissance? Personne ne le sait réellement.

Ashley Randolph était enceinte de 34 semaines et cinq jours, et elle avait peur. Ses deux premiers enfants, Aiden et London, étaient nés prématurés, chacun à exactement 34 semaines. Ses grossesses avaient été difficiles, gâchées par des médecins dédaigneux, des obstacles d’assurance, des conflits familiaux et une forme grave de nausées matinales appelée hyperemesis gravidarum. Mais maintenant, Randolph faisait face à une nouvelle peur : même si une grossesse à terme dure 39 à 40 semaines, elle n’avait jamais été enceinte aussi longtemps auparavant. Et si quelque chose n’allait pas avec le bébé ?

C’était en octobre 2015, et Randolph se souvient d’être restée dans le jardin californien de sa grand-mère avec son petit ami, devenu son mari. « Je me souviens d’avoir pleuré comme si quelqu’un était décédé », a-t-elle déclaré. « Sachant que j’ai eu deux enfants tôt, pour moi, je m’attendais à cette marque de 34 semaines, 0 jour. » Lorsque ce jour passa, l’anxiété prit le dessus.

« Je pense que tout va mal », a déclaré Randolph. « Est-ce qu’elle ne respire pas ? Et puis je l’ai eue un peu plus d’une semaine plus tard. Le plus jeune enfant de Randolph, sa fille Jamie, était sa plus petite, née à seulement 3 livres, 10 oz. Elle a dû passer trois semaines à l’USIN avant d’être en assez bonne santé pour rentrer chez elle.

L’expérience de Randolph – trois bébés prématurés, trois séjours à l’USIN, un traumatisme dont elle se remet seulement maintenant – est emblématique d’une profonde incertitude au cœur des soins prénatals contemporains. Malgré les progrès réalisés dans tous les domaines, des tests génétiques prénataux à la FIV, nous en savons étonnamment peu sur le travail lui-même.

On ne sait pas précisément ce qui en est la cause. Nous ne pouvons pas prédire exactement quand cela commencera. Et bien que les chercheurs aient identifié certains facteurs de risque, nous ne pouvons pas être certains de l’organisme qui commencera le processus prématurément, exposant potentiellement le futur enfant à un risque d’hospitalisation, de maladie ou de décès. Les individus n’ont que peu ou pas de contrôle sur le moment où ils entrent en travail, ce qui signifie que les patients ne sont pas à blâmer lorsque quelque chose ne va pas – et ils ne peuvent pas faire grand-chose par eux-mêmes pour influencer le processus.

Une partie de la raison pour laquelle nous ne comprenons pas très bien le travail est qu’il est compliqué, un processus en plusieurs parties dans lequel la biologie de la femme enceinte et du fœtus joue un rôle. Mais une partie de la raison est que la recherche sur la grossesse est chroniquement négligée et sous-financée, laissant l’une des fonctions les plus fondamentales du corps humain entourée de confusion et de doute.

« C’est un mystère qui n’a pas besoin d’être un mystère », a déclaré Joia Crear-Perry, gynécologue-obstétricienne et fondatrice du National Birth Equity Collaborative (NBEC).

Lorsqu’elle a traité des patientes enceintes, Crear-Perry s’est assurée de les avertir que la date d’accouchement du bébé n’était rien de plus que « notre meilleure estimation », a-t-elle déclaré. Les médecins l’estiment en comptant 40 semaines après le premier jour des dernières menstruations de la femme enceinte, et gagnent un peu plus de précision en mesurant le développement embryonnaire ou fœtal avec une échographie, mais une fenêtre d’une à deux semaines de part et d’autre de l’échéance. date est toujours considérée comme normale. « Si je savais exactement quand le bébé viendrait », dit Crear-Perry à ses patients, « je n’aurais pas à travailler. »

À partir de 36 semaines, les patientes consultent généralement un médecin chaque semaine, en partie pour surveiller les signes de travail, qui est généralement défini comme une dilatation (ou ouverture) cervicale de 2 centimètres ou plus, accompagnée de contractions utérines, selon Martina Badell, une professeur d’obstétrique et de gynécologie à l’Université Emory. Les médecins vérifieront le col de la patiente et lui poseront des questions sur les contractions, qui peuvent être douloureuses ou inconfortables. Mais il n’y a pas de test sanguin ou d’autre moyen simple et rapide de prédire quand le travail commencera car, comme l’a dit Badell, « le déclencheur exact du début du travail n’est pas connu ».

Les médecins et les scientifiques pensent que le processus est probablement déclenché par une combinaison de « facteurs hormonaux, inflammatoires et mécaniques », a déclaré Badell. L’étirement physique de l’utérus à mesure que le fœtus grandit peut jouer un rôle, tout comme l’équilibre des hormones comme la progestérone, l’ocytocine et la pitocine dans le corps de la femme enceinte. Certains experts pensent que le fœtus lui-même libère une sorte de signal chimique lorsqu’il atteint un certain stade de développement. Mais il est peu probable que l’un de ces changements suffise à induire le travail à lui seul. « Il doit clairement s’agir de plusieurs voies fonctionnant de manière synchrone », a déclaré Badell.

Le fait que nous ne sachions pas exactement ce qui cause le travail, ou quand il se produira, est une grande source de stress pour de nombreuses femmes enceintes et leurs familles. Avoir un enfant est un événement qui change la vie, et il peut être angoissant de ne pas savoir quand cela se produit : le berceau est-il prêt ? Et le siège auto ? Quand les grands-parents doivent-ils venir ? Il y a aussi de réelles conséquences économiques à cette incertitude dans un pays qui n’impose pas de congé parental payé ; beaucoup de gens doivent travailler jusqu’à leur date d’échéance, et certains finissent par avoir du travail au travail.

Dans d’autres cas, les médecins doivent déclencher artificiellement le travail – par exemple, si une personne enceinte a un problème médical comme la prééclampsie qui rend la grossesse dangereuse, ou si la grossesse a dépassé la date prévue depuis longtemps. Mais parce que nous ne comprenons pas très bien le travail, nous ne sommes pas toujours bons pour le concrétiser. Les médecins peuvent déclencher le travail en utilisant des médicaments ou des procédures comme la rupture du sac amniotique, mais les techniques ne fonctionnent pas toujours. Parfois, le travail ne démarre pas du tout ou est « dysfonctionnel », ce qui signifie qu’il n’entraînera pas d’accouchement réel. Dans ces cas, les patients ont besoin d’une césarienne, ce qui comporte des risques plus importants pour la personne qui accouche et souvent un temps de récupération plus long. « Si nous comprenions plus complètement la progression naturelle du travail, nous pourrions mieux cibler nos thérapies pour le déclenchement du travail », a déclaré Badell.

De nombreuses femmes enceintes qui atteignent 39 ou 40 semaines à terme commencent à chercher des moyens naturels de déclencher le travail. Ils peuvent vouloir éviter une induction médicale ou une césarienne, ou ils peuvent simplement vouloir que la grossesse soit terminée. Comme Melinda Wenner Moyer l’a écrit dans le Times, « J’étais énorme et tout me faisait mal, et j’étais désespérée de rencontrer mes bébés. » TikTok et Instagram regorgent de conseils pour commencer le travail par vous-même, mais la plupart des conseils – de boire du jus d’ananas à manger des aliments épicés – n’ont pas fait leurs preuves. Quelques astuces, y compris la stimulation des mamelons et la consommation d’huile de ricin, ont des preuves derrière elles, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires (de plus, de nombreuses personnes trouvent l’huile de ricin dégoûtante).

La conjecture autour du travail devient également un problème médical lorsque le processus commence trop tôt. Le travail qui commence avant 37 semaines, comme dans le cas de Randolph, est considéré comme prématuré, et lorsqu’il conduit à une naissance prématurée, il est associé à une foule de complications potentielles. Les bébés nés prématurément – environ 10% de ceux nés aux États-Unis chaque année – sont plus susceptibles que les nourrissons nés à terme d’avoir des problèmes de santé à la naissance comme la jaunisse, des difficultés respiratoires et des hémorragies cérébrales, ainsi que des problèmes persistants comme des troubles d’apprentissage et des problèmes de vision. « La prématurité contribue énormément à la morbidité et à la mortalité néonatales et pédiatriques », a déclaré Christian Pettker, professeur d’obstétrique, de gynécologie et de sciences de la reproduction à la Yale School of Medicine. « C’est un risque majeur pour le nouveau-né et pour l’enfant. »

Une naissance prématurée peut également être traumatisante pour les personnes qui accouchent et leurs familles. Randolph dit que même sept ans après la naissance de sa plus jeune fille, elle ne peut pas oublier que les médecins de la sonde d’alimentation de l’USIN ont dû enfiler le nez et la gorge de son bébé. « La voir l’arracher parce que ça la dérangeait, puis je les verrais le remettre là-dedans », a déclaré Randolph, « c’est quelque chose qui restera probablement avec moi pour toujours. »

« Vous vous sentez presque moins parent », a-t-elle dit, « parce que vous ne pouvez pas les protéger comme vous le devriez. » La recherche a montré que les mères dont les bébés sont admis à l’USIN courent un risque élevé de dépression post-partum.

De nombreux parents de bébés prématurés se sentent coupables, pensant qu’ils ont en quelque sorte causé la naissance prématurée de leur enfant, mais le travail prématuré est mal compris et largement hors du contrôle de la personne enceinte. Les chercheurs ont identifié certains facteurs de risque, notamment l’infection, les traumatismes abdominaux et le raccourcissement du col de l’utérus. L’un des plus grands prédicteurs d’un accouchement prématuré est d’avoir déjà eu un bébé prématuré, ce qui n’est pas exactement une information utile pour les nouveaux parents. Les femmes noires sont également environ 1,6 fois plus susceptibles que les femmes blanches d’accoucher prématurément, une disparité que beaucoup attribuent au même racisme systémique et biais médical qui entraînent une mortalité maternelle disproportionnée chez les Noirs qui accouchent. « Il n’y a rien de différent dans mon vagin, mon col de l’utérus ou quoi que ce soit d’autre », a déclaré Crear-Perry, la fondatrice du NBEC, mais « la façon dont je suis racialisée a un impact sur ma santé ».

Comprendre ce qui cause le travail prématuré – y compris les voies par lesquelles le racisme affecte la grossesse et l’accouchement – pourrait sauver des milliers de vies chaque année. Les chercheurs se débattent encore avec cette question cruciale, en partie parce qu’elle est difficile à étudier : l’expérimentation sur des femmes enceintes soulève une foule de questions éthiques et logistiques. Une autre grande raison, cependant, est l’argent.

« Nous avons massivement sous-investi dans la recherche sur la grossesse dans ce pays », a déclaré Pettker, professeur à Yale. Les femmes enceintes sont « une population extrêmement vulnérable qui n’apparaît pas sur l’écran radar d’un nombre suffisant de personnes comme les législateurs, les sociétés pharmaceutiques et les organisations scientifiques privées ».

Le sous-investissement dans la recherche sur la grossesse fait partie d’un schéma plus large de sous-financement de la recherche sur les conditions et les maladies qui affectent principalement ou de manière disproportionnée les femmes, notamment les migraines, l’endométriose et la ménopause. Le National Cancer Institute au sein des National Institutes of Health dispose d’un budget de 7 milliards de dollars; le budget du Bureau de recherche sur la santé des femmes est de 76 millions de dollars.

De plus, de nombreuses recherches sur la grossesse ont été « hyper concentrées sur la femme ou la personne qui accouche et leurs choix », comme le régime alimentaire et l’exercice, a déclaré Crear-Perry. « Nous blâmons les individus plutôt que les structures et les systèmes. » Cela signifie qu’il n’y a pas assez de chercheurs qui étudient comment les dommages structurels comme le racisme contribuent aux complications de la grossesse.

« Le choix de ne pas étudier la naissance prématurée », a déclaré Crear-Perry, « est un choix sexiste et raciste ».

Bien que les individus ne puissent pas faire grand-chose pour influencer le moment où ils entrent en travail, il existe des mesures que les décideurs peuvent prendre pour améliorer la compréhension du processus et aider les familles et les bébés. Cela commence par le financement de la science qui a été négligée pendant trop longtemps, a déclaré Crear-Perry. Cela comprend l’augmentation du budget du Bureau de recherche sur la santé des femmes, ainsi que l’incitation des États à collecter de meilleures données sur la santé maternelle et infantile. Le Black Maternal Health Momnibus, un paquet législatif présenté par les représentants Lauren Underwood (D-IL) et Alma Adams (D-NC), comprend des mesures pour investir dans le logement, le transport, la nutrition et d’autres facteurs sociaux qui peuvent influencer la santé maternelle, ainsi que pour améliorer la collecte de données.

La Chambre contrôlée par les républicains rend la perspective de passer le Momnibus faible pour l’instant. Mais dans un sens plus large, la pandémie a propulsé le pays dans une période de transition où il pourrait être mûr pour enfin affronter de front sa crise de santé maternelle, estime Crear-Perry. « Nous avons traversé beaucoup de choses ces deux dernières années et nous avons l’occasion de dire: » D’accord, étudions ce qui cause le travail « , a-t-elle déclaré. « Nous pourrions le faire aujourd’hui. »

En attendant, Randolph a une liste de souhaits de changements simples qui aideraient les parents de bébés prématurés aujourd’hui, des informations sur l’USIN avant l’accouchement, à la connexion avec un groupe de soutien après, aux ressources à emporter avec leurs bébés. Après la naissance de sa première fille, elle a créé une organisation appelée GLO Preemies, qui soutient les familles noires de l’USIN de la grossesse jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans. Le groupe propose des ateliers, des webinaires et des boîtes de soins comprenant des articles tels que des couches, des vêtements pour bébé et du baume pour les mamelons.

Elle appelle également le Congrès, les compagnies d’assurance, les dirigeants d’hôpitaux et les médecins à accorder la priorité à la santé des femmes enceintes et des bébés. « Nous devons juste faire mieux dans l’ensemble », a-t-elle déclaré. « Je pense que cela compte pour tout le monde. »