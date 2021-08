AMANDA Knox était le centre d’attention en 2007 après sa condamnation pour le meurtre de Meredith Kercher.

Après avoir été acquitté par la Cour suprême de cassation italienne en 2015, Knox, 34 ans, cherche à fonder une famille.

Amanda Knox et son mari Christopher Robinson ont annoncé qu’ils étaient enceintes Crédit : AFP ou concédants de licence

Quand est prévu le bébé d’Amanda Knox ?

Knox a partagé la nouvelle de sa grossesse lors de son podcast, Labyrinths.

« C’est vrai, nous sommes enceintes et nous enregistrons l’audio de notre propre expérience depuis le premier jour. Restez à l’écoute pour notre prochaine mini-série, 280 jours, où nous vous emmenons dans un voyage intime de la conception à la naissance. » dit Knox.

Sur le podcast, Knox et son mari Christopher Robinson peuvent être entendus à plusieurs reprises en train de montrer « oui » après les résultats.

Bien qu’il n’y ait aucune estimation de la distance parcourue par Knox, son bébé est attendu au début de 2022.

Amanda Knox a-t-elle fait une fausse couche ?

La nouvelle de sa grossesse survient quelques semaines seulement après avoir annoncé qu’elle avait fait une fausse couche en mai 2021.

Le couple a révélé cela lors d’un rendez-vous d’échographie précédemment et ils n’ont pas trouvé de battement de cœur et savaient que quelque chose n’allait pas.

« Nous y sommes retournés une semaine plus tard – cette semaine était nulle, j’attendais – et ça n’avait pas grandi. Il n’y avait pas de battement de cœur », se souvient-elle.

« C’était déroutant pour moi, parce que je me suis dit : ‘Pourquoi y aurait-il un bébé mort qui traîne là-dedans ? Si ce n’était pas viable, pourquoi n’est-il pas parti ?’ Mon corps ne le savait même pas, et cela me faisait bizarre. … Je ne savais pas que tu pouvais rater une fausse couche.

Après la nouvelle, Knox a ajouté qu’ils avaient provoqué le travail et que cela lui avait causé une douleur qu’elle n’avait jamais ressentie auparavant.

