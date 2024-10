Quand est l’heure d’été 2024 ? Voici quand les horloges reculent

L’automne bat son plein, les lattes à la citrouille et aux épices sont de retour et les températures commenceront à se refroidir… éventuellement.

À mesure que les journées raccourcissent – ​​et qu’il fait plus froid – et que le soleil se lève plus tard et se couche plus tôt, nombreux sont ceux qui attendent avec impatience une heure supplémentaire de sommeil. Voici ce que vous devez savoir sur l’heure d’été en 2024.

Quand est-ce qu’on recule ? Quand passe l’heure d’été 2024 ?

En 2024, l’heure d’été prend fin à 2 heures du matin le dimanche 3 novembre. Cela nous ramènera à l’heure standard et mettra fin à l’heure d’été (DST).

Lorsque les horloges atteignent 2 heures du matin, heure locale, elles reculent d’une heure à 1 heure du matin. De nombreux appareils, tels que les téléphones et les ordinateurs, passent automatiquement à l’heure standard, mais les appareils non intelligents, tels que les micro-ondes et certains autoradios, ainsi que toute horloge avec des aiguilles devra probablement être changée manuellement.

Quand commence l’heure d’été ?

En 2024, nous avons avancé d’une heure dimanche 10 mars. L’année prochaine, nous recommencerons dimanche 9 mars 2025 et je recule d’une heure 2 novembre 2025.

Depuis 2007, l’heure d’été commence le deuxième dimanche de mars et se termine le premier dimanche de novembre, selon les directives du Loi sur la politique énergétique de 2005. Avant cela, une loi de 1986 plaçait les changements d’heure au premier dimanche d’avril et au dernier dimanche d’octobre, selon le Département des Applications Astronomiques. Entre 1976 et 1986, les horloges avançaient le dernier dimanche d’avril. En 1974 et 1975, l’heure d’été est passée respectivement en janvier et février.

Les États-Unis d’abord officiellement reconnu l’heure d’été en 1918, lorsque le président Woodrow Wilson a signé la loi sur l’heure standard.

Quel est le jour le plus court de l’année 2024 ?

Le jour le plus court de l’année est le premier jour de l’hiver ou du solstice d’hiver. En 2024, cela aura lieu le Samedi 21 décembre.

Le lever du soleil sera plus tardif et le coucher du soleil deviendra de plus en plus tôt à mesure que nous atteignons l’hiver, et il y aura moins d’heures de lumière du jour dans l’ensemble – l’inclinaison de la terre signifie que l’hémisphère nord est éloigné du soleil.

Que signifie l’heure d’été ?

La fin de l’heure d’été signifie qu’il y aura plus de lumière le matin et qu’il fera nuit plus tôt le soir. Le lever et le coucher du soleil auront lieu environ une heure plus tôt le dimanche 3 novembre que le samedi 2 novembre.

Pour la plupart des Américains, à l’exception de ceux de l’Arizona, d’Hawaï et d’une poignée d’autres endroits, la fin de l’heure d’été signifie une heure de sommeil supplémentaire le 5 novembre. Cela aide également le pays à s’adapter à plus de lumière du jour le matin en prévision de l’hiver. .

Comment l’heure d’été a-t-elle commencé ?

L’heure d’été (DST) revendique une variété d’autres noms : lumière du jour économies heure, heure d’été, heure d’été (à ne pas confondre avec été). Il fait référence à la pratique consistant à avancer les horloges d’une heure pendant les mois les plus chauds de l’année, puis à les reculer d’une heure à l’automne.

Une façon de mémoriser le motif : « printemps avant, automne dos. »

L’idée remonte à la Première Guerre mondiale, bien que certains attribuent à Benjamin Franklin l’heure d’été en raison d’une lettre satirique qu’il a écrite en 1784 déclarant : « Chaque matin, dès que le soleil se lève, que toutes les cloches de chaque église sonnent. : et si cela ne suffit pas, qu’on tire du canon dans toutes les rues pour réveiller efficacement les paresseux. »

Afin de maximiser leurs ressources pour la guerre, l’Allemagne et l’Autriche ont mis en place le premier changement d’heure en 1916. Les États-Unis ont fait de même en 1918. Une idée dépasséeaffirment certains.

L’idée générale de l’heure d’été est de maximiser l’utilisation de la lumière naturelle, selon l’Almanach. Cela se produit toujours pendant les mois d’été. À mesure que la Terre se déplace autour du soleil et s’incline sur son axe, certaines parties du monde connaissent des journées plus longues au cours de certains mois. Pour ceux de l’hémisphère nord, comme les États-Unis, ces jours plus longs s’étendent de mars à novembre, les jours les plus longs étant de juin à août.

Pour ceux de l’hémisphère sud, comme l’Australieles saisons sont inversées : de juin à août marquent les mois d’hiver et sont donc les plus courts de l’année.