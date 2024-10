Quand est l’heure d’été 2024 ? Quand régler vos horloges

Le froid automnal est dans l’air alors que les jours raccourcissent et que l’hiver du vieil homme approche, signe que les horloges vont bientôt reculer.

Le soleil continue de se coucher deux minutes plus tôt chaque jour, jusqu’à la fin de l’heure d’été, où il se lève une heure supplémentaire plus tôt. Entre les solstices d’été et d’hiver, la lumière du jour diminue de près de six heures.

Quand dormons-nous une heure supplémentaire ? Voici ce qu’il faut savoir sur l’heure d’été en 2024.

Quand prend fin l’heure d’été ?

L’heure d’été prendra fin le 3 novembre à 2 heures du matin, date à laquelle elle sera réinitialisée à 1 heure du matin. Cela nous ramènera à l’heure standard et mettra fin à l’heure d’été (DST).

De nombreux appareils, tels que les smartphones et les ordinateurs, passeront automatiquement à l’heure standard, mais les appareils non intelligents, tels que les micro-ondes et certains autoradios, ainsi que toute horloge analogique (celles avec aiguilles) devront probablement être modifiés manuellement. .

Allons-nous perdre une heure ou en gagner une ?

À l’automne, les horloges reculent d’une heure. Vous gagnerez une heure supplémentaire de sommeil ou de jeu potentiel.

Au printemps, les horloges avancent d’une heure. Vous aurez perdu une heure en vous réveillant ce matin-là.

N’oubliez pas : reculez ; ressort en avant.

Quel est le jour le plus court de l’année 2024 ?

Le solstice d’été de cet été nous a offert le jour le plus long de l’année, le 20 juin 2024, avec 15 heures de lumière du jour.

Le lever du soleil arrive plus tard et les couchers de soleil deviennent de plus en plus tôt à mesure que nous atteignons l’hiver, et il y a globalement moins d’heures de lumière du jour – l’inclinaison de la Terre signifie que l’hémisphère nord est éloigné du soleil.

Le solstice d’hiver nous amènera le jour le plus court de l’année le samedi 21 décembre, nous donnant environ neuf heures et 19 minutes de lumière du jour.

Que signifie l’heure d’été ?

La fin de l’heure d’été signifie qu’il y aura plus de lumière le matin et qu’il fera nuit plus tôt le soir. Le lever et le coucher du soleil auront lieu environ une heure plus tôt le dimanche 3 novembre que le samedi 2 novembre.

Selon le Almanach du fermierl’idée derrière l’heure d’été (DST) visait à nous donner plus de lumière du jour pendant les soirées d’été, puis à la reculer pour nous donner plus de lumière du jour pendant les matins d’hiver.

Quand les horloges avancent-elles ?

L’heure d’été recommencera lorsque nous avancerons le 9 mars 2025.