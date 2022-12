Quand est l’enterrement de Dot Cotton sur EastEnders ?

Les personnages et les fans d’EASTENDERS se préparent à dire au revoir à Dot Cotton.

Dans des scènes émouvantes, des personnages du passé et du présent de Dot se réuniront pour lui rendre hommage une dernière fois.

Alamy

Dot Cotton d’EastEnders, joué par feu June Brown, devrait être rappelé à ses funérailles[/caption]

Quand ont lieu les funérailles de Dot Cotton ?

EastEnders diffusera les funérailles de Dot Cotton sur BBC One ce soir (12 décembre 2022) à 19h35.

L’épisode spécial sera également disponible pour regarder sur le BBC iPlayer.

Contrairement à la durée habituelle, l’épisode durera 40 minutes.

Le spectacle rendra hommage à feu June Brown, qui jouait Dot Cotton, et malheureusement décédé en avril 2022.

Qui devrait assister aux funérailles de Dot à EastEnders ?

Après que Sonia Jackson (Natalie Cassidy) a reçu la nouvelle dévastatrice de la mort de sa belle-grand-mère, elle s’est mise à organiser les funérailles de Dot.

L’épisode spécial du feuilleton de la BBC verra le retour d’anciens personnages, ainsi que quelques surprises.

Parmi certaines des légendes qui sont de retour pour les funérailles figurent Colin Russell, Mary Smith, Lofty Holloway, Disa O’Brien, Barry Clark et Lauren Branning.

En plus des personnages passés et de la distribution actuelle, les propres enfants de June Brown auront des camées dans les scènes funéraires.

Lord Michael Cashman dans le rôle de Colin Russell

On se souvient surtout du personnage de Colin Russell pour avoir été le premier résident gay à l’écran de Walford et pour avoir figuré dans le premier baiser homosexuel du Royaume-Uni.

Il est apparu dans le programme dans les années 1980 avant de revenir en 2016 pour travailler spécifiquement avec June sur un scénario impliquant son mariage.

S’adressant à la BBC, Lord Michael Cashman a déclaré: «Lorsque j’ai reçu le premier message me demandant si je serais intéressé à revenir, c’était un« oui »sans équivoque et sans réserve. Je ne pouvais pas imaginer que Colin ne soit pas aux funérailles de son incroyable ami Dot et je ne pouvais pas imaginer ne pas être là pour juin.

“Elle a créé une icône de la télévision qui s’étendra au-delà de l’épreuve du temps. Je devais être là, et j’étais honoré qu’ils aient pensé à moi.

Linda Davidson dans le rôle de Mary “The Punk” Smith

On se souvient de Mary the Punk pour être l’enfant sauvage original des années 80 de Walford.

L’actrice Linda Davidson a admis que June lui avait beaucoup appris à un jeune âge, déclarant à la BBC : “June a toujours été très encourageante pour les jeunes talents, en particulier pour moi.

«Nous avons fait une scène dont vous vous souviendrez peut-être où Dot et Mary se mettent à genoux dans le petit studio de Mary et prient ensemble.

“June m’avait instruit dans cette scène et m’avait dit:” Reste immobile, chérie, c’est la chose la plus difficile à faire pour une actrice, mais si tu peux maîtriser l’immobilité, tu voleras la scène “.”

Tom Watt dans le rôle de Lofty Holloway

Qui peut oublier Lofty, qui est apparu à l’origine dans EastEnders entre 1985 et 1988.

Parlant de son passage sur EastEnders, l’acteur Tom Watt a déclaré à la BBC : “C’était vraiment bien, et June en faisait partie.

“J’ai aussi eu la chance de travailler en étroite collaboration avec des gens comme Bill Treacher (Arthur), Wendy Richard (Pauline), Leslie Graham (Den), Anita Dobson (Angie) et Gretchen Franklin (Ethel).

«Avec June, j’ai regardé tout ce qu’elle faisait et je me suis dit: ‘Woooah! Putain de merde !’ Vous deviez respecter et admirer la façon dont elle a fait ce qu’elle a fait.

Jan Graveson comme Disa O’Brien

Jan Graveson était connu pour avoir joué Disa O’Brien de 1990 à 1991.

Parlant de son retour à Walford, elle a déclaré à la BBC : « C’est quelque chose que j’ai toujours souhaité au fond de mon esprit. Alors, quand mon agent m’a appelé et m’a dit qu’EastEnders avait été au téléphone, j’ai pensé. ‘Bonjour ! Fantastique!’

“J’étais tellement excité et absolument ravi. June avait toujours espéré que j’y retournerais. Elle aimait nos scènes et notre jeu ensemble.

Gary Hailes comme Barry Clark

On se souvient de Barry Clark comme du partenaire improbable de son petit ami d’âge moyen Colin.

Parlant de travailler avec la fin juin, il a déclaré à la BBC : « June était une personne incroyable et un personnage dans le vrai sens du terme.

“Il n’y a personne comme June – je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’aussi proche de qui elle était et à quoi elle ressemblait.

“Être invité à revenir pour cela était vraiment spécial, d’autant plus que j’ai beaucoup travaillé avec June à cause de l’amitié de Dot et Barry.”

Jacqueline Jossa (Lauren Branning)

Jacqueline Jossa a joué Lauren de 2010 à 2018, avant de s’éloigner d’Albert Square.

L’actrice a admis qu’elle estimait qu’il était important de revenir pour représenter le côté Branning de la famille que Dot avait.

S’adressant à la BBC, elle a déclaré: «June mérite l’envoi qu’elle va recevoir à EastEnders, et je voulais en faire partie et m’impliquer.

“C’était bien d’être là pour représenter ce côté de la famille Branning parce qu’il y a des membres de la famille qui galopent toujours et font des choses différentes.”

Comment regarder EastEnders

EastEnders est généralement diffusé les lundis, mardis, mercredis et jeudis soirs.

Vous pouvez le regarder ces jours-ci à 19h30 pn BBC One.

Tous les épisodes manqués peuvent également être visionnés sur le BBC iPlayer.