Quand est le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe Carabao ? Heure de début, chaîne de télévision et numéros de ballon alors que Man United, Newcastle et Charlton découvrent leurs adversaires

La Coupe Carabao approche de la phase des quarts de finale avec un autre match de quatrième tour à venir ce soir.

Manchester City affrontera Liverpool au stade Etihad en direct sur talkSPORT dans un énorme affrontement ce soir alors que les deux cherchent à rejoindre un groupe d’équipes solides lors du tirage au sort.

Charlton Athletic est la seule équipe non-Premier League à rester dans la compétition après avoir battu Brighton aux tirs au but hier soir.

L’équipe de League One devra désormais affronter une autre équipe de l’élite en quarts de finale alors qu’elle cherche à poursuivre son impressionnant parcours.

Manchester United, Leicester, Nottingham Forest, Wolves et Southampton ont tous vaincu l’opposition de la ligue inférieure tandis que Newcastle a éliminé Bournemouth plus tôt cette semaine.

Quand aura lieu le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe Carabao ?

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe Carabao aura lieu CE SOIR – jeudi 22 décembre.

Il devrait commencer après Man City contre Liverpool lors du dernier match du quatrième tour.

Le tirage au sort commencera vers 22h35 après la fin du match, avec les boules tirées lors de la diffusion.

Getty Charlton a surpris l’équipe de Premier League Brighton aux tirs au but

Comment regarder le tirage

Le tirage au sort des quarts de finale sera diffusé en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Football.

Les clients de Sky Sports peuvent regarder à la télévision ou via Sky Go sur leurs appareils mobiles ou tablettes.

Man City vs Liverpool sera également disponible pour regarder sur ces chaînes tandis que talkSPORT fournira des commentaires en direct du match.

talkSPORT.com gèrera également un blog en direct du match que vous pourrez tenir au courant de toute l’action avant le tirage au sort.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2 via le site Web, cliquez ICI pour le flux en direct.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent et sur 1089 ou 1053 AM.

Getty Marcus Rashford a marqué un superbe but en solo pour faire passer Man United

Numéros de ballon du tirage au sort des quarts de finale de la Coupe Carabao

Les numéros de ballon pour le tirage au sort des quarts de finale de la Carabao Cup ne sont pas encore confirmés. Ils seront annoncés plus près du tirage au sort.

Le tirage comprendra :

Charlton Athlétique

Leicester

Manchester United

Manchester City

Newcastle

Forêt de Nottingham

Southampton

loups