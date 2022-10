Quand est le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions ? Quelles équipes restent dans la compétition ? | Nouvelles du football

Avec un certain nombre d’équipes britanniques déjà assurées de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, quand aura lieu le tirage au sort des huitièmes de finale et qui sera impliqué ?

Liverpool, Chelsea et Manchester City sont déjà assurés de leur place au prochain tour, avec Tottenham – en tête du groupe D – en pole position pour les rejoindre avant le dernier tour de matches.

Rangers et celtique ont tous deux été éliminés en phase de groupes après des campagnes décevantes.

Pour ceux qui restent dans la compétition, voici tout ce que vous devez savoir avant le tirage au sort des 16 derniers…

A quand le tirage au sort des huitièmes de finale ?

Le tirage au sort aura lieu le lundi 7 novembre à midi à la Maison du football européen au siège de l’UEFA en Suisse.

Comment fonctionne le tirage ?

Les huit vainqueurs de groupe seront têtes de série pour les 16 derniers, ce qui signifie qu’ils seront chacun tirés au sort contre l’un des huit finalistes des phases de groupes.

Et tout comme lors du tirage au sort de la phase de groupes, aucune équipe ne peut affronter une autre équipe de son propre pays – il n’y aura donc pas de matches des 16 derniers matchs entièrement anglais.

Image:

Le trophée de la Ligue des champions sera ensuite levé au stade Ataturk d’Istanbul, en Turquie, le 10 juin.





À chaque match nul, l’équipe tête de série sera tirée à l’extérieur lors du match aller et jouera son match retour à domicile.

Qui sera au tirage au sort ?

Bayern Munich*

Benfica

Chelsea*

Club Bruges

Dortmund

InterMilan

Liverpool

Manchester City*

Naples

Paris Saint Germain

Porto

Real Madrid

*indique les équipes qui sont assurées d’être têtes de série dans le tableau des 16 derniers

Qui pourrait encore se qualifier ?

Tottenham

Sporting Lisbonne

Francfort

Marseille

AC Milan

Salzbourg

RB Leipzig

Shakhtar

Quand les matchs seront-ils joués ?

Les matchs aller des 16 derniers matchs se joueront en milieu de semaine les 14 et 15 février et les 21 et 22 février 2023.

Les matches retour se joueront les 7 et 8 mars et les 14 et 15 mars.

Au-delà des 16 derniers…

Pour les équipes assez chanceuses pour atteindre les quarts de finale, c’est un jeu gratuit pour tous à partir de là – sans aucune restriction sur qui peut s’aligner.

Le tirage au sort des huit derniers et des demi-finales aura lieu le 17 mars, les quarts de finale aller les 11 et 12 avril et les matches retour les 18 et 19 avril.

Les matches aller des demi-finales auront lieu les 9 et 10 mai et les matches retour les 16 et 17 mai. La finale de la Ligue des champions aura ensuite lieu à Istanbul le 10 juin.