Quand est le Tiny Christmas Challenge de Sandi Toksvig sur Channel 4, qui y participe et comment ça marche ?

DES décorations minuscules aux petites dindes, le dernier défi de Noël de Channel 4 ne ressemble à aucun autre.

Présenté par la star de la télévision Sandi Toksvig, le Tiny Christmas Challenge est sûr d’être un régal festif – du fonctionnement de l’émission à qui y participera, voici tout ce que vous devez savoir.

Léon Foggitt / Canal 4

Sandi Toksvig’s accueillera le Tiny Christmas Challenge aux côtés des juges Dr Willard Wigan MBE et Laura Jackson[/caption]

Quand est le Tiny Christmas Challenge de Sandi Toksvig sur Channel 4 ?

Le Tiny Christmas Challenge de Sandi Toksvig sortira sur les écrans le dimanche 18 décembre 2022 à 20h sur Channel 4.

L’épisode sera également disponible en streaming sur All 4.

Comment fonctionne le défi Tiny Christmas ?

L’indice est dans le nom – ce défi de Noël unique verra huit artisans amateurs de tout le Royaume-Uni mettre à l’épreuve leurs compétences en fabrication de miniatures.

Chaque artisan compétitif sera chargé de transformer une cabane en bois de la taille d’une maison de poupée vide en une fabuleuse retraite festive.

Des jolis sapins de Noël aux cadeaux de la taille d’une pinte, les artisans amateurs seront chargés de concevoir toutes les garnitures dont la retraite festive a besoin.

Sandi Toksvig, passionnée de miniatures et favorite de la télévision, présente l’émission.

Lire la suite dans la télévision Sonde BBC Top Gear “enquête pleinement” sur l’accident d’horreur de Freddie Flintoff qui a blessé la star ÉPOUSSE DE CHEVEUX Les fans de This Morning se sont effondrés alors que le présentateur fait une énorme gaffe avec l’invité

Sandi sera sur place pour fournir aux artisans des faits festifs au fur et à mesure qu’ils progressent dans le défi.

Et les juges sont aussi des experts du monde du design.

Le Tiny Christmas Challenge verra le Dr Willard Wigan MBE, micro-sculpteur détenteur du record du monde, et l’experte en design d’intérieur Laura Jackson travailler ensemble pour couronner le gagnant de la fabrication de miniatures de cette année.

Qui participe à l’émission de Channel 4 ?

Huit artisans amateurs pleins d’espoir participeront au défi Tiny Christmas pour tenter de gagner un petit trophée festif, bien sûr.





Voici qui mettra ses compétences en fabrication de miniatures à l’épreuve ce Noël.

Léon Foggitt / Canal 4

Huit artisans amateurs participeront au concours festif de Channel 4[/caption]

Beth Krum

Beth Krum est l’une des six concurrentes qui espèrent créer les designs de Noël parfaits de la taille d’une pinte cette année.

La maman de trois enfants du nord de Londres a toujours veillé à ce que Noël soit un moment mémorable pour elle et sa famille.

Après avoir déménagé en France à l’âge de 20 ans, Beth s’est toujours assurée de maintenir certaines des traditions festives préférées des Britanniques, comme l’installation du sapin de Noël.

Et dans le véritable esprit de Noël, Beth adore offrir aux autres – et ils ne doivent pas toujours être chers.

Dans sa véritable nature créative, Beth a expliqué qu’une année, son fils n’avait pas beaucoup d’argent et qu’elle voulait lui montrer l’importance d’apporter de la joie et du plaisir à quelqu’un à Noël, alors ils ont préparé des biscuits ensemble et les ont emballés pour qu’il partage avec sa famille.

Beth fabrique également de jolis petits sacs à bouteilles miniatures pour y mettre une mini bouteille de vin – elle a donc une certaine expérience en matière de petites friandises.

Maintenant, elle espère se frayer un chemin à travers la compétition.

Dom Kane

Aux côtés de Beth, le passionné d’hiver Dom Kane est en compétition – tout ce qui concerne Noël est dans sa rue.

Et il semble que les proches de Dom aient une passion pour l’artisanat – cela l’aidera-t-il dans la compétition ?

Dom a révélé que dans la maison qu’il partage avec sa petite amie, le couple a un chat Krampus fait à la main avec des chaînes et des cornes faites par un ami.

Bien que Dom n’ait pas fabriqué de miniatures spécifiques pour Noël, il a déjà fabriqué des choses que vous feriez normalement

associer à la saison des fêtes.

Un an, l’artisan amateur a fabriqué un tas de pins miniatures réalistes à envoyer en Amérique pour un chemin de fer miniature que son ami construisait pour quelqu’un – et une cabane en rondins qu’il a créée pour être utilisée comme table de jeu de table.

Cependant, dans une triste tournure des événements, il ne l’a plus – son ami l’a réutilisé pour une autre table et a voulu le brûler pour qu’il ait l’air endommagé.

Mais la cabine était faite de bois scellé et de vernis, ce qui a fait que tout a pris feu et a été malheureusement brûlé.

Elisabeth Joseph

Rejoindre également la compétition est Elizabeth Joseph de Londres.

Ces dernières années, Elizabeth a passé ses Noëls de différentes manières – certaines avec des amis, d’autres avec sa famille et d’autres en faisant du bénévolat pour un organisme de bienfaisance appelé “Hackney Christmas Dinner”.

Cette année, l’artisan pleine d’espoir passera à nouveau la période des fêtes avec sa famille, mais elle relèvera d’abord le défi Tiny Christmas.

Et Elizabeth a quelques trucs pratiques dans sa manche – elle avait l’habitude de faire des cadeaux à la main pour sa mère tout le temps, même quand ce n’était pas Noël.

Une fois, elle lui a fait une grande broche pour mettre sur son sac à partir de morceaux de cuir et de strass.

Elizabeth faisait aussi beaucoup de couture à l’adolescence – tous les morceaux de tissu qui n’entraient pas dans un vêtement étaient utilisés pour faire des guirlandes de Noël.

Julie Gill

Julie Gill a toujours eu un amour pour la magie des fêtes de fin d’année.

Sa passion pour Noël combinée à son flair créatif lui a valu un jour un emploi dans la décoration de vitrines – bien sûr toutes sur le thème de Noël.

Et ses créations artistiques ne s’arrêtent pas là, Julie confectionne également ses propres pépites de Noël grandeur nature !

Et pour ajouter une touche personnelle, elle s’assure que tout le monde reçoive un petit cadeau à l’intérieur.

Julie fabrique également des couronnes pour sa propre maison, et une pour asseoir fièrement et placer sur la porte d’entrée de sa mère aussi.

Elle a récemment fabriqué une cabane en rondins miniature magique comme grotte du Père Noël, et bien sûr, des mini couronnes assorties.

Michel Robbin

Michael Robbins adore les décorations de Noël, alors le Tiny Christmas Challenge devrait être juste dans cette rue des artisans.

L’année dernière, il est devenu un peu fou avec les décorations Disney et a acheté une trentaine d’ornements différents – un achat vraiment magique.

Parfois, Michael offrira aux gens des cadeaux faits à la main sous forme de miniatures – des décorations, des cadeaux, des maisons en pain d’épice, une cheminée avec les jambes du Père Noël qui dépassent… vous l’appelez, Michaels l’a fait !

Nadia Michaux

Nadia Michaux est une amoureuse avouée de tout ce qui est miniature.

Noël dans la maison de Nadia est un peu différent des autres – le mari de Nadia vient de Suisse, donc leur tradition de Noël suit le

Coutume européenne d’ouvrir leurs cadeaux la veille de Noël.

Le couple a affirmé qu’ils étaient complètement refroidis à propos de Noël – mais Nadia restera-t-elle cool et collective en matière de bricolage ?

Nadia est la propriétaire d’une entreprise qui s’appelle “The Littlest Sweet Shop” et à Noël, elle prépare une variété de pâtisseries festives, y compris différents styles de maisons en pain d’épice.

Elle s’est également tournée vers la fabrication de ses propres friandises de Noël – elle a deux ornements qu’elle a faits à la main pour mettre sur son arbre de Noël d’un homme et d’une femme pour se représenter elle-même et elle

mari.

Et si ce n’était pas assez impressionnant, Nadia fabrique également de petits bijoux faits à la main à partir de miniatures, ainsi que de minuscules jouets.

Sharon Harvey

Pour Sharon, Noël signifie une chose : des choux !

La maman d’un enfant profite d’un Noël tranquille avec sa famille et de toutes les festivités qui suivent.

Une décoration que Sharon adore est les casse-noix et elle en a toujours eu dans et autour de sa maison.

Contrairement à certains autres concurrents, Sharon n’a jamais essayé de faire des miniatures sur le thème de Noël – ce sera donc un défi intéressant pour elle.

Elle a cependant eu de l’expérience dans la fabrication de maisons en pain d’épice avec son fils depuis qu’il avait un an – et en a créé de bons souvenirs.

Thomas Murray

Le dernier mais non le moindre est Thomas Murray.

Et cet artisan amateur a le don de fabriquer des miniatures de Noël – Thomas a révélé qu’il passe le réveillon de Noël dans son atelier.

Et ses créations astucieuses ne s’arrêtent pas là : une année, sa mère a vu un berceau dans un magazine et lui a demandé de le fabriquer.

Il n’avait que six ou sept ans à l’époque, mais il avait déjà un talent créatif – il lui a fallu cinq semaines pour le fabriquer et maintenant, le berceau sort à Noël chaque année, et il est exactement le même que lorsqu’il a été construit.

Thomas aime aussi faire des cadeaux faits à la main, en particulier pour ses amis de la communauté des maisons de poupées – il fait partie d’un groupe de quatre personnes, toutes avec leurs propres maisons de poupées.