Quand est le spécial Noël des Détecteurs ?

LES DÉTECTEURS Lance et Andy se réunissent une fois de plus pour Noël.

Les fans ont fait des adieux émouvants à la série en 2017 – maintenant, après cinq ans, la populaire sitcom acclamée est de retour pour une spéciale festive unique.

BBC/Channel X/Jack Barnes

The Detectorists revient pour un spécial de Noël[/caption]

À quelle heure est le spécial des détecteurs ?

Les membres bien-aimés du Danebury Metal Detecting Club seront de retour sur les écrans ce soir (26 décembre 2022) à 21h.

Et les fans de l’émission seront ravis d’apprendre que les Detectorists seront de retour pour un épisode de 75 minutes – beaucoup de temps pour profiter de tout le plaisir festif que Lance et Andy sont sur le point d’apporter.

Le spécial Boxing Day verra le club local de détection de métaux faire face à une menace pour son existence même.

Cependant, dans le plus pur style des Detectorists, Lance décroche une chance dans le but de sauver son club bien-aimé, mais sa trouvaille dorée met également son amitié avec Andy dans l’eau chaude.

Les téléspectateurs ne doivent pas s’attendre à ce que d’autres épisodes suivent, car la spéciale aurait été filmée comme un événement unique.

Comment regarder le spécial des détecteurs

Le spécial de Noël des détecteurs sera diffusé ce soir sur BBC Two.

Les téléspectateurs peuvent également regarder l’épisode unique sur BBC iPlayer après la diffusion du programme.

Qui fait partie du casting de Detectorists ?

Une fois de plus, Mackenzie Crook et Toby Jones reprendront leurs rôles principaux en tant qu’Andy et Lance.

Rachael Stirling est également de retour pour le nouvel épisode dans le rôle de Becky – une institutrice locale et la femme d’Andy.

Cette année verra les premières scènes filmées depuis la mort de Dame Diana Rigg, qui jouait Veronica – la mère de Becky à la fois à l’écran et dans la vraie vie.

Lors d’une apparition dans l’émission BBC Breakfast, Mackenzie Crook s’est ouverte sur les émotions du tournage du nouveau spécial Detectorists depuis le décès de Dame Diana Rigg.

Il a déclaré: «Ce jour particulier a été une journée très émouvante, en particulier pour Rachael.

“Nous étions de retour au même endroit que nous avions filmé avec Diana il y a quelques années.

«Elle est décédée tristement en 2020, nous avons donc dû régler ce problème. C’est en fait pourquoi je voulais parler à Rachael avant de parler à Tony.