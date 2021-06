Quand est le solstice d’été 2021 et comment célébrons-nous aux États-Unis?

L’ÉTÉ est officiellement arrivé dans l’hémisphère nord, ce qui coïncidait avec la fête des pères cette année.

En 2021, le dimanche 20 juin marque le premier jour de l’été aux États-Unis.

Le dimanche 20 juin marque le premier jour de l’été aux États-Unis Crédit : Getty

Quand est le solstice d’été 2021 ?

Le solstice d’été est célébré chaque année les 20, 21 ou 22 juin – et cette année, il commence à 23h31.

Le jour est également reconnu comme le jour le plus long de l’année en termes de minutes d’ensoleillement.

Certaines années, l’été arrive le 20 juin et d’autres années, il commence le 21 ou le 22 juin.

L’été se déroule du 20 juin au 22 septembre.

Le solstice d’été est souvent reconnu comme le jour le plus long de l’année en termes de minutes de lumière du jour Crédit : Getty

Le premier jour de l’été 2021 arrive aux États-Unis le dimanche 20 juin, commençant officiellement à 23h32 dimanche à New York, New Jersey et Philadelphie.

Sur la côte ouest, le solstice arrive dimanche à 20h32 à Los Angeles et à San Francisco, tandis que l’été commence à Denver à 21h32 dimanche et à Chicago à 22h32 dimanche.

Comment célébrons-nous aux États-Unis?

Aux États-Unis, le solstice d’été est largement célébré de la même manière que le week-end du Memorial Day à la fin mai.

Certaines personnes commencent leurs vacances d’été le ou vers le 20 juin, mais beaucoup célèbrent en organisant de grands rassemblements avec de la nourriture, de l’alcool et de la musique.

Certaines personnes se débarrassent même de leurs vêtements dans le cadre de leur rituel pour accueillir le premier jour de l’été.

Le solstice d’été est largement célébré de la même manière que le week-end du Memorial Day fin mai Crédit : Getty

Qu’est-ce que la célébration de Stonehenge ?

Le festival de la Saint-Sylvestre de Stonehenge est l’un des plus grands événements du solstice au monde célébré au Royaume-Uni.

Il se trouve à côté de l’ancien site néolithique de Stonehenge dans le Wiltshire.

Les pierres sont placées dans un groupe de monuments néolithiques et de l’âge du bronze, ainsi que plusieurs centaines de tumulus.

Le festival de la Saint-Sylvestre de Stonehenge est l’un des plus grands événements du solstice au monde Crédit : Getty

Au solstice, les gens se rassemblent à Stonehenge tôt le matin pour regarder le soleil se lever sur les pierres.

Vous pouvez regarder les alignements en action sur la page Facebook d’English Heritage ou sur Skyscape.

Malheureusement, en raison du report de la Journée de la liberté à juillet par Boris Johnson, aucun événement ne sera prévu à Stonehenge cette année.