Quand est le solstice d’été 2021 ? Date, heure et comment regarder Stonehenge en direct

Les célébrations du solstice d’ÉTÉ auront lieu aujourd’hui, le 21 juin, commémorant le jour le plus long de l’année.

Elle marque le début de l’été astronomique, mais quand se termine la saison ? Voici tout ce que vous devez savoir…

Le solstice d’été est le 21 juin cette année Crédit : Getty

Quand est le solstice d’été 2021 ?

Le solstice d’été a commencé le lundi 21 juin à 04h31, heure du Royaume-Uni.

Mais cela ne signifie pas qu’il tombe le 21 juin de chaque année.

Le solstice d’été peut se produire entre le 20 juin et le 22 juin de chaque année selon le moment où le soleil est directement au-dessus du tropique du Cancer à midi.

C’est le jour avec la plus longue période d’ensoleillement et la nuit la plus courte de l’année.

C’est parce que l’inclinaison de l’axe de la Terre est le plus alignée avec le soleil, nous fournissant le plus de lumière du jour de l’année.

Après le 21 juin, les nuits commenceront à se refermer alors que notre planète tournera avec l’hémisphère nord s’inclinant plus loin du soleil.

Les fêtards se rassemblent pour le solstice d’été à Stonehenge en 2017 Crédit : Getty

Comment puis-je regarder Stonehenge en direct ?

Le festival de la Saint-Sylvestre de Stonehenge est l’un des plus grands événements du solstice au monde.

Il se trouve à côté de l’ancien site néolithique de Stonehenge dans le Wiltshire.

Les pierres sont placées dans un groupe de monuments néolithiques et de l’âge du bronze, ainsi que plusieurs centaines de tumulus.

Au solstice, les gens se rassemblent à Stonehenge tôt le matin pour regarder le soleil se lever sur les pierres.

Vous pouvez regarder les alignements en action sur la page Facebook d’English Heritage ou sur Skyscape.

Malheureusement, en raison du report de la Journée de la liberté à juillet par Boris Johnson, aucun événement ne sera prévu à Stonehenge cette année.

Quand se terminera l’été 2021 ?

Cette année, l’été durera 93 jours, 15 heures et 49 minutes.

Elle se terminera à l’équinoxe du 22 septembre.

Il existe plusieurs façons de calculer le début de la saison, selon que l’on parle de l’été astronomique et de l’été météorologique.

L’été météorologique est défini comme juin, juillet et août, il commence donc toujours le jeudi 1er juin et se termine le 31 août.