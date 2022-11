APRÈS le succès de 2021, le Royal Christmas Carol Service est de retour pour les fêtes de fin d’année.

Accueillie par la princesse de Galles, elle réunira le reste de la famille royale, ainsi que des invités très spéciaux, pour nous apporter cette occasion très incroyable.

La princesse de Galles revient avec son Royal Christmas Carol Service

Quand est le Royal Christmas Carol Service sur ITV?

Le prince et la princesse de Galles ont annoncé qu’il y aura un autre service royal de chants de Noël à l’abbaye de Westminster.

Ce concert festif spécial aura lieu le 15 décembre 2022, mais ne sera diffusé à la télévision qu’à la veille de Noël.

ITV diffusera à nouveau cet événement festif très spécial, avec un horaire encore à confirmer.

Le diffuseur a déclaré: «La princesse de Galles retournera à l’abbaye de Westminster pour animer un service spécial de chants de Noël le jeudi 15 décembre.

«Il reconnaîtra les efforts désintéressés des individus, des familles et des communautés à travers le Royaume-Uni et soulignera l’impact remarquable que se rassembler pour soutenir les autres peut avoir pour nous tous.

En 2021, la BBC a été interdite de le montrer car Kate et William étaient furieux contre le diffuseur à propos d’un documentaire sur le prince William et son frère le prince Harry, et sa femme Meghan Markle.

Qui est présent de la famille royale?

Au 10 novembre 2022, la liste des invités n’a pas été révélée.

Le prince William et la princesse Kate seront bien sûr de la partie.





Les invités comprendront un mélange de la famille royale, de célébrités et de dignitaires.

ITV a révélé que les membres du public qui sont allés au-delà de leur vie pour aider les autres seront également sur la liste des invités.

L’invitation pour le service de chant a déjà été envoyée, mais à la lumière du décès de la reine, la princesse Kate a demandé à l’illustrateur engagé pour concevoir les invitations de faire un amendement de dernière minute.

L’amendement sert de clin d’œil à feu la reine en affichant son bien-aimé Corgis.

L’illustratrice Aurélie Baudry Palmer a décrit avoir été approchée pour concevoir les invitations comme un moment « pince-moi ».

Elle a dit Bonjour ! magazine: “Ce fut un tel honneur d’être approché par le palais de Kensington pour illustrer l’annonce du service de chants de Noël de la princesse de Galles à l’abbaye de Westminster.”

Qui se produit au Royal Christmas Carol Service ?

Le Royal Christmas Carol Service rendra hommage à feu la reine, malheureusement décédée en septembre 2022.

Les interprètes du concert festif n’ont pas encore été dévoilés, mais ce sera un mélange de chanteurs et de célébrités.

Les fans espèrent que la princesse Kate répétera sa spectaculaire performance surprise au piano, ce qu’elle a fait en 2021.

En 2021, les interprètes comprenaient Ellie Goulding, Leona Lewis, Tom Walker.