Quand est le premier discours de Rishi Sunak à la télévision aujourd’hui ?

Rishi Sunak doit s’adresser à la nation pour la première fois après avoir été nommé Premier ministre par le roi Charles III.

L’ancien chancelier a remporté la course à la direction des conservateurs sans vote après le départ de ses rivaux Penny Mordaunt et Boris Johnson. Il remplacera Liz Truss dans le numéro 10 mardi.

La passation de pouvoir verra Mme Truss, qui a démissionné la semaine dernière après seulement 45 jours au poste de direction, tenir sa dernière réunion du Cabinet et prononcer un discours d’adieu à Downing Street avant de remettre officiellement sa démission à Charles au palais de Buckingham.

Une fois partie, ce sera au tour de M. Sunak de voir le Roi, qui lui demandera de former une administration.

L’ancien chancelier espère réunir une équipe de haut niveau qui pourra redonner une certaine stabilité aux conservateurs et au pays.

Il a été exhorté à éviter l’erreur perçue par Mme Truss de nommer des loyalistes à des postes clés, James Cleverly appelant à ce que le Cabinet remanié présente les meilleurs ministres.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré à Sky News : « Nous devons avoir les 15 premiers sur le terrain. Je sais que Rishi comprend cela.

M. Sunak cherchera à constituer un cabinet de “tous les talents” qui verra le retour politique des “adultes”, selon des informations.

Il devrait s’adresser à la nation à 11 h 35, avant d’entrer au n ° 10 en tant que premier Premier ministre hindou du Royaume-Uni, le premier d’origine asiatique et le plus jeune depuis plus de 200 ans à l’âge de 42 ans.

Liz Truss rencontrera le roi Charles avant que le pouvoir ne soit remis à Rishi Sunak

Alors que son équipe restait muette sur la composition possible de l’équipe, ses partisans de longue date Dominic Raab, l’ancien secrétaire à la Justice, le président du Comité du Trésor des Communes Mel Stride et l’ancien whip en chef Mark Harper ont été pressentis pour en faire partie. .

Le chancelier Jeremy Hunt, qui a été amené à stabiliser le gouvernement en difficulté de Mme Truss et qui travaille à une déclaration budgétaire très attendue pour Halloween, devrait largement garder les clés du n ° 11 pour tenter de stabiliser les marchés nerveux.

Mme Mordaunt, qui s’est retirée de la course pour offrir à M. Sunak un retour politique spectaculaire car elle n’a pas réussi à obtenir les 100 nominations des députés conservateurs, devrait obtenir une sorte de promotion – certains spéculant qu’elle pourrait remplacer M. Cleverly en tant que secrétaire aux Affaires étrangères. .

Moins de la moitié des Britanniques pensent que Rishi Sunak sera un bon Premier ministre – mais c’est toujours mieux que les notes de ses rivaux vaincus, selon ce tableau de Statista (L’Indépendant/Statiste)

M. Sunak a exclu une élection générale anticipée exigée par les partis d’opposition alors que les conservateurs passent à leur troisième Premier ministre sur le mandat remporté par M. Johnson en 2019.

M. Harper a déclaré à BBC Two Newsnight: “Il obtient le soutien de la majorité à la Chambre des communes et c’est sur cette base qu’il a le droit d’être Premier ministre et il gouvernera et délivrera le manifeste de 2019.”

Il a concédé que “bien sûr, vous devez répondre aux défis auxquels vous êtes confrontés” lorsqu’il lui a été dit que le discours de M. Sunak sur le “profond défi économique” et l’avertissement de M. Hunt sur les décisions “extrêmement difficiles” en matière de fiscalité et de dépenses signalaient un changement par rapport à la promesse de M. Johnson de mettre fin à l’austérité en 2019.

