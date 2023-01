Quand est le Nouvel An chinois 2023 et quel est l’animal ?

Le Nouvel An chinois arrive un peu plus tard en 2022 (Photo : Getty) Bien que le Nouvel An soit venu et reparti pour la plupart d’entre nous, les célébrations ne sont pas terminées pour tout le monde – comme Le Nouvel An chinois approche à grands pas. L’arrivée d’une nouvelle année signifie qu’un nouvel animal prendra le relais en tant que zodiaque. Quand est le Nouvel An chinois en 2023, et quel sera l’animal ? Voici tout ce que vous devez savoir sur le festival. Quand est le Nouvel An chinois 2023 ? Le Nouvel An chinois tombe le 22 janvier 2023. Cette date diffère chaque année – ainsi, par exemple, le Nouvel An chinois 2022 est tombé le 1er février. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo C’est parce qu’il est basé sur le calendrier luni-solaire – c’est pourquoi on l’appelle aussi parfois Nouvel An lunaire. Chaque année, il tombera entre le 21 janvier et le 20 février, coïncidant avec le cycle lunaire de l’année concernée. Quel animal sera le Nouvel An chinois 2023 ? La dernière année du lapin était en 2011 (Photo: Getty) Le Nouvel An chinois 2023 marque le début de la Année du Lapin. Chaque année est représentée par l’un des 12 animaux de la Zodiaque chinois – y compris le coq, le lapin, le serpent et le dragon, entre autres. Le zodiaque chinois a un cycle de 12 ans, donc les années précédentes du lapin étaient 2011, 1999 et 1987. Chaque animal se voit également attribuer un élément – métal, terre, bois, eau ou feu. Le Lapin de 2023 sera un Lapin d’Eau. Le signe du lapin est un symbole de longévité, de paix et de prospérité dans la culture chinoise. 2023 devrait être une année d’espoir. Êtes-vous né l’année du lapin ? Il est facile de savoir de quelle année d’animal il s’agissait quand vous êtes né – et ce que cela révèle de votre personnalité. Consultez notre guide pour chaque animal ici. L’année dernière, 2022, était l’année du Tigre, tandis que 2021 était l’année du Buffle. PLUS : Les plus grands concerts de 2023 à ne pas manquer, de Harry Styles à The Weeknd et Taylor Swift

PLUS : Que nous réserve l’année à venir ? L’horoscope tarot 2023 de votre signe astrologique pour l’amour, le travail, l’argent et plus

Suivez Metro sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram. Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous

Nouvel An chinois 2022 Le 1er février est le Nouvel An chinois – également connu sous le nom de Nouvel An lunaire – 2022 étant l’année du tigre. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source