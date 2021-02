Le Mois de l’histoire des Noirs est l’occasion pour la communauté noire de célébrer ses nombreuses réalisations.

La Duchesse de Sussex, Meghan Markle, fait partie de celles qui ont été qualifiées de «femmes extraordinaires» laissant leur empreinte dans l’histoire.

Quand est le Mois de l’histoire des Noirs?

Le Mois de l’histoire des Noirs 2021 se déroule aux États-Unis du lundi 1er février au lundi 1er mars.

Le thème national du Mois de l’histoire des Noirs 2021 est «La famille noire: représentation, identité et diversité».

C’est selon l’Association pour l’étude de la vie et de l’histoire afro-américaine (ASALH), fondateurs de Noir Mois de l’histoire.

Au Royaume-Uni, il est célébré du vendredi 1er octobre au dimanche 31 octobre 2021

Comment est-il célébré?

L’événement annuel est annoncé de diverses manières à travers les États-Unis, sous forme imprimée, à l’écran et par de nombreuses institutions.

Par exemple, Université de l’Ohio organise une série d’événements virtuels, y compris un discours d’ouverture de la stratège politique chevronnée Donna Brazile le 16 février.

Il y a aussi des conférences et des lectures, des tables rondes et des opportunités de réseautage.

«Pour notre communauté de l’Ohio, le Mois de l’histoire des Noirs est une merveilleuse occasion de célébrer l’héritage noir, d’encourager la réflexion et de renouveler notre résilience face aux défis actuels», a déclaré le Dr Gigi Secuban, vice-présidente pour la diversité et l’inclusion.

Magazine Oprah, entre-temps, a publié un article sur « 40 femmes noires et afro-américaines célèbres qui laissent leur empreinte dans l’histoire ».

Saluant ces « reines », l’article met en évidence les femmes, y compris Meghan Markle; présentateur de nouvelles Gayle King; Vice président Kamala Harris; La gagnante du Golden Globe Regina King; Michelle obama; la scénariste Lena Waithe et l’avocate LGBTQ Laverne Cox – également connue pour ses Netflix‘s Orange est le nouveau noir.

De la duchesse de Sussex, le magazine dit: « Bien que Markle – avec son mari, Prince Harry – a fait le geste sans précédent de prendre du recul en tant que membre senior de la famille royale en 2019 … l’ancienne actrice s’est imposée comme une défenseure de diverses causes, notamment l’égalité des sexes et le changement climatique.

« Elle et son mari ont également fondé Archwell, une organisation qui agit en tant que société de production et audio, et une fondation caritative. »

Variété écrit que la télévision « participe à la célébration des voix et des histoires noires à travers le cinéma, la télévision, la politique, le sport et plus » ce mois-ci.

Il existe une vaste gamme d’émissions, dont – le 10 février – Tuskegee Airmen: Legacy of Courage diffusée sur History Channel.

C’est un documentaire d’une heure sur les premiers pilotes militaires noirs américains.

Plus, ASALHLe site Web du site contient des informations sur les événements à venir.

Cela comprend un festival virtuel du Mois de l’histoire des Noirs le lundi 1er février.

Quand a eu lieu le premier Mois de l’histoire des Noirs?

Le Mois de l’histoire des Noirs est considéré comme l’une des plus anciennes célébrations de l’histoire organisée du pays.

Il a été reconnu par les présidents américains pendant des décennies à travers des proclamations et des célébrations.

Pour commémorer et célébrer les contributions apportées à notre nation par les personnes d’ascendance africaine, l’historien américain Carter G. Woodson a créé la Semaine de l’histoire des Noirs il y a près d’un siècle.

L’événement a été célébré pour la première fois au cours de la deuxième semaine de février 1926.

Ce moment a été choisi car il coïncide avec les anniversaires des deux Abraham Lincoln (12 février) et abolitionniste / écrivain Frederick Douglass (14 février).

Cette semaine continuerait d’être réservée à l’événement jusqu’en 1976, date à laquelle, dans le cadre du bicentenaire de la nation, elle a été étendue à un mois.

Depuis lors, les présidents américains ont proclamé février Mois national de l’histoire des Afro-Américains (Noirs).