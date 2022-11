Un mariage à la Maison BLANCHE se profile à l’horizon pour Joe Biden et sa famille.

La petite-fille de Joe, Naomi Biden, se marie avec son petit ami de longue date, Peter Neal.

Naomi Biden et son petit ami de longue date Peter Neal vont se marier à la Maison Blanche Crédit : Instagram / Naomi Biden

Quand est le mariage de Naomi Biden ?

Le 4 septembre 2021, Naomi Biden et son petit ami de longue date Peter Neal ont annoncé la nouvelle de leurs fiançailles sur Instagram.

Dans une photo de selfie montrant la bague de fiançailles de Naomi de Peter, la petite-fille de Joe a simplement sous-titré la photo “pour toujours”, avec un emoji au cœur blanc.

Les deux ont commencé à se fréquenter en 2018 après avoir été présentés par des amis communs à New York.

Leur cérémonie de mariage est prévue pour le 19 novembre 2022 et sera organisée par le président Joe et la première dame Jill à la Maison Blanche.

Ce samedi-là, les noces doivent avoir lieu sur la pelouse sud de la Maison Blanche.

La directrice des communications de Jill Biden, Elizabeth Alexander, a déclaré à PEOPLE: “La première famille, le couple et leurs parents sont encore en phase de planification de toutes les festivités de mariage et ont hâte d’annoncer plus de détails dans les mois à venir.”

L’attaché de presse de Jill, Michael LaRosa, a également divulgué des informations sur les noces à l’Associated Press.

Michael a révélé: “Conformément aux autres événements privés organisés par la première famille et conformément aux traditions des précédentes festivités de mariage à la Maison Blanche dans les administrations précédentes, la famille Biden paiera pour les activités de mariage qui se déroulent à la Maison Blanche.”

Naomi est allée sur Twitter et a déclaré: “Peter et moi sommes infiniment reconnaissants à ma Nana et Pop pour l’opportunité de célébrer notre mariage à la Maison Blanche.

“Nous avons hâte de rendre officiel notre engagement les uns envers les autres et pour ce qui nous attend.

Le dernier mariage à avoir eu lieu à la Maison Blanche a été celui du photographe de Barack Obama, Pete Souza, avec Patti Lease en 2013.

Naomi est la fille du deuxième fils de Joe, Hunter Biden.

De gauche à droite : Peter Neal, Naomi Biden et l’autre petite-fille de Joe, Finnegan Crédit : Getty

Elle est l’une des trois filles de Hunter issues de son ancien mariage avec sa première femme, Kathleen Buhle.

Au total, Hunter a cinq enfants de trois femmes différentes.

Qui est le fiancé de Naomi, Peter Neal ?

Né le 17 avril 1997, Peter Neal est diplômé de la faculté de droit de Jackson Hole, Wyoming.

Avant sa relation avec Naomi, Peter a été stagiaire pour l’administration Obama-Biden et la campagne présidentielle de Hillary Clinton en 2016.

Concernant son expérience avec Obama, Biden et Clinton, il a rappelé à ses abonnés Instagram : “Il y a eu des jours où je pensais que je ne survivrais pas et des jours où je ne voulais pas finir, et je leur en suis reconnaissant.

“J’ai tellement appris de ces gens et quoi qu’il arrive, toutes ces leçons perdureront.”

Le 16 mai 2022, Peter a obtenu son diplôme en droit de l’Université de Pennsylvanie.