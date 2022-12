Assurez-vous de sortir vos pulls de Noël car cette période de l’année est de retour.

Voici ce que vous devez savoir sur le jour du pull de Noël et comment faire un don à Save The Children.

Organisez une collecte de fonds sur votre lieu de travail tout en exhibant votre pull de Noël Crédit : Getty

Quand est le jour du pull de Noël 2022 ?

Le Christmas Jumper Day 2022 a lieu le 8 décembre, l’argent récolté étant reversé à Save the Children.

C’est un excellent moyen d’ajouter une touche de couleur au lieu de travail – ou même un peu d’éclat à votre bureau à domicile.

Cette année, l’événement est encore plus spécial car pour chaque don de 2 £, le gouvernement britannique a promis d’en faire également don, aidant ainsi l’association à gagner le double des fonds.

Les fonds seront utilisés pour aider les mamans ou futures mamans et les enfants de tout âge au Kenya avec de la nourriture et des médicaments, le projet débutant en 2023.

La fondation a déclaré: “Lorsque vous faites un don au Christmas Jumper Day entre le 1er décembre et le 1er mars, votre don sera doublé par le gouvernement britannique.

“100 % du financement de contrepartie du gouvernement britannique ira directement au soutien de notre projet au Kenya, qui augmentera la qualité et la disponibilité des services essentiels de santé et de nutrition maternelles, néonatales et infantiles dans les comtés de Mandera et de Turkana, au Kenya.

“Les dons publics collectés lors de la Journée du Jumper de Noël serviront à soutenir le travail vital de Save the Children au Royaume-Uni et dans le monde, nous permettant d’apporter des changements durables pour les enfants qui en ont le plus besoin.”

L’événement est ouvert aux personnes du monde entier et aide à collecter des fonds pour les enfants du Royaume-Uni et d’autres pays dans le besoin.

Le Jumper Day de Noël a eu lieu pour la première fois en 2012 et chaque année, l’association collecte des millions de fonds.

Comment fonctionne le Jumper Day de Noël ?

Tout ce que vous avez à faire est de porter un pull de Noël le jour même – c’est vraiment aussi simple que cela.

Vous n’êtes pas obligé d’en porter un nouveau non plus, car vous pouvez sortir celui de l’année dernière du fond de votre placard.

L’organisme de bienfaisance a déclaré: “Vous n’avez même pas besoin d’un nouveau pull.”

“Vous pouvez déterrer celui de l’année dernière, ou prendre un vieux pull ennuyeux et ajouter des guirlandes, ou en obtenir un dans un magasin de charité.”

Les gens sont encouragés à donner 2 £ à Save the Children, ou 1 £ si vous êtes à l’école.

L’organisme de bienfaisance suggère également de porter votre pull festif lorsque vous courez ou faites du vélo ou même de porter votre pull pendant les 10 premiers jours de décembre.

Cela suggère également de s’amuser un peu en voyant combien de pulls de Noël vous pouvez enfiler en 30 secondes.

Comment puis-je faire un don ?

Vous pouvez promettre votre soutien en enregistrant vos coordonnées ici.

La fondation donne également des directives sur la façon dont vous pouvez organiser votre propre collecte de fonds et aider encore plus.

Lorsque vous vous inscrivez, vous aurez la possibilité de créer une page JustGiving afin que les gens puissent directement y donner de l’argent, puis ils iront directement à Save the Children.

Il existe également un formulaire en ligne que vous pouvez utiliser pour faire un don.

Si vous êtes une école, vous pouvez apporter votre bulletin de versement à votre banque ou à n’importe quelle agence NatWest et y payer.

Il y a aussi une ligne téléphonique que vous pouvez appeler – 020 7012 6400 – ligne téléphonique et ils traitent les paiements par carte par téléphone.

Il y a aussi la possibilité de poster un chèque ou bien envoyer un e-mail à christmasjumper@savethechildren.org.uk pour demander des coordonnées bancaires et effectuer un virement bancaire à la place.

Où acheter des pulls de Noël

Vous trouverez des pulls festifs disponibles auprès de nombreux détaillants et magasins en ligne.

Voici un bref aperçu de certains de nos favoris :

Si vous avez besoin d’un peu d’inspiration, jetez un œil à notre sélection des meilleurs pulls de Noël pour femmes et des meilleurs pulls de Noël pour hommes, ainsi que des meilleurs pulls de Noël pour enfants.