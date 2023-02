Quand est le jour d’ouverture de la MLB 2023 ? Calendrier complet pour les 30 équipes

La journée d’ouverture de la MLB 2023 est prévue pour le jeudi 30 mars et les horaires des matchs ont été annoncés pour les 30 équipes.

Maintenant que MLB a publié les temps de jeu pour le calendrier complet de la saison régulière, nous savons quand chaque équipe joue le jour de l’ouverture 2023, qui aura lieu le jeudi 30 mars.

Selon MLB.comc’est la première fois depuis 1968 que chaque équipe jouera son premier match de la saison le même jour, si le temps le permet, bien sûr.

Comme chaque année, il y a un calendrier léger de cinq matchs le lendemain, vendredi 31 mars, puis chaque équipe est de retour en action le week-end.

Jeux notables de la journée d’ouverture de la MLB 2023

Sur les 15 matchs qui se déroulent le jour de l’ouverture, neuf sont des confrontations divisionnaires, tandis que trois sont des matchs interligues.

Avec des matchs échelonnés tout au long de la journée, il y a beaucoup de matchs intéressants à voir pour les fans de baseball. Les premiers matchs de la saison commencent à 13 h 05 HE et mettent en vedette les Giants de San Francisco dans le Bronx affrontant les Yankees de New York et les Braves d’Atlanta visitant les Nationals de Washington.

Les Astros de Houston, champions des World Series, ouvrent la saison à domicile en accueillant les White Sox de Chicago dans le seul match aux heures de grande écoute de la côte Est.

La journée d’ouverture se termine par un trio de matchs sur la côte ouest, dont les Dodgers de Los Angeles qui accueillent les Diamondbacks de l’Arizona.

MLB Opening Day 2023 : Horaire complet

Voici le programme complet de la journée d’ouverture 2023, afin que vous puissiez voir quand votre équipe préférée entrera sur le terrain pour la première fois et planifier en conséquence :

Braves d’Atlanta aux Nationals de Washington – 13 h 05 HE

Giants de San Francisco contre les Yankees de New York – 13 h 05 HE

Baltimore Orioles à Boston Red Sox – 14 h 10 HE

Brasseurs de Milwaukee aux Cubs de Chicago – 14 h 20 HE

Detroit Tigers contre Tampa Bay Rays – 15 h 10 HE

Phillies de Philadelphie contre Texas Rangers – 16 h 05 HE

Pittsburgh Pirates contre Cincinnati Reds – 16 h 10 HE

Rocheuses du Colorado à San Diego Padres – 16 h 10 HE

Toronto Blue Jays vs St. Louis Cardinals — 16 h 10 HE

Twins du Minnesota aux Royals de Kansas City – 16 h 10 HE

Mets de New York contre Miami Marlins – 16 h 10 HE

Chicago White Sox contre Houston Astros – 19 h 08 HE

Angels de Los Angeles à Oakland Athletics – 22 h 07 HE

Arizona Diamondbacks contre Los Angeles Dodgers – 22 h 10 HE

Cleveland Guardians contre Seattle Mariners – 22 h 10 HE