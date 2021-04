Les vacances de notre planète arrivent cette semaine.

Et dans une année au cours de laquelle une pandémie mortelle a eu le monde sous son emprise et le changement climatique a contribué à déclencher une cascade de calamités allant des incendies de forêt déchaînés à une saison des ouragans féroces, le jour de la Terre de cette année ne pouvait pas être plus opportun.

«Au cœur du thème du Jour de la Terre 2021, Restaurer notre Terre, se trouve l’optimisme, un sentiment indispensable dans un monde ravagé à la fois par le changement climatique et la pandémie», a déclaré Kathleen Rogers, présidente d’EarthDay.org.

Le thème «Restaurer notre Terre» se concentre sur la restauration des écosystèmes du monde grâce à des processus naturels, des technologies vertes émergentes et une réflexion innovante.

« Cette année, nous soutenons également les communautés locales et les zones qui sont touchées de manière disproportionnée par les problèmes environnementaux », selon EarthDay.org.

Le Jour de la Terre, qui a lieu chaque année le 22 avril, est la fête laïque la plus observée dans le monde. C’est un événement «célébré dans le monde entier lorsque les gens prennent le temps d’apprécier le lien de l’humanité avec la Terre et de sensibiliser à nos défis environnementaux», selon Earth Day Initiative, un groupe à but non lucratif basé à New York.

John Oppermann, directeur exécutif de l’Initiative pour le Jour de la Terre, a déclaré que «chaque jour qui passe, l’urgence de l’action climatique augmente et nous manquons de temps. C’est une année charnière pour notre communauté mondiale de reconnaître et de respecter la science du climat et le COVID. «

Comme l’année dernière, la plupart des événements du Jour de la Terre cette année seront en ligne en raison de la pandémie.

«La plupart de nos événements du Jour de la Terre seront virtuels, à l’exception des nettoyages individuels et en petits groupes dans le cadre de notre programme« Grand nettoyage mondial »», a déclaré Olivia Altman de EarthDay.org, anciennement Earth Day Network.

Malgré la pandémie, « il y a beaucoup d’excitation autour de ce Jour de la Terre », a déclaré Rogers à USA TODAY. Dans l’ensemble, plus d’un milliard de personnes dans 192 pays participent à chaque Jour de la Terre « pour construire une démocratie environnementale et plaider pour la durabilité », selon EarthDay.org.

«L’année dernière, nous avons pu toucher des millions de personnes grâce à notre événement numérique Earth Day Live», a déclaré Altman. « Cette année, avec notre deuxième événement virtuel annuel Earth Day Live, nous pensons que nous pouvons encore grandir. »

Le spectacle mondial commence jeudi à midi HAE et se déroulera parallèlement au sommet mondial sur le climat de l’administration Biden, également prévu pour le Jour de la Terre.

« Notre événement de quatre heures sera rempli d’action », a-t-elle promis. «Nos panels, ateliers, films et performances comprendront des leaders mondiaux du climat, des militants, des éducateurs, des musiciens, des influenceurs et plus encore.

Le Jour de la Terre fête ses 51 ans cette année. Lors du premier Jour de la Terre, le 22 avril 1970, 20 millions de personnes sont sorties dans les rues des États-Unis, un événement qui reste à ce jour le plus grand événement civique de l’histoire de l’humanité, selon Rogers.

La décennie qui a suivi a vu certaines des lois environnementales les plus populaires et les plus puissantes d’Amérique, selon EarthDay.org, y compris des mises à jour de la Clear Air Act et la création de la Clean Water Act, de l’Endangered Species Act et de la création de l’Environmental Protection Agency.

Aujourd’hui, le changement climatique est devenu l’un des problèmes centraux du mouvement environnemental, et la connaissance du climat et de l’environnement en est la clé, a déclaré Rogers.

« Combinées à l’éducation civique, la connaissance du climat et de l’environnement créera des emplois, bâtira un marché de consommation vert et permettra aux citoyens de s’engager avec leurs gouvernements de manière significative pour résoudre le changement climatique », a déclaré M. Rogers. « EarthDay.org pense que chaque école du monde doit avoir une éducation obligatoire et évaluée sur le climat et l’environnement avec une forte composante d’engagement civique. »