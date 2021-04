La journée de la Terre s’est déroulée une fois de plus alors que les gens du monde entier célèbrent et sensibilisent à la protection de la planète.

Sur le thème Restaurer notre Terre en 2021, les organisateurs et les scientifiques du monde entier appellent les gens à se rassembler en ligne pour aider à lutter contre les problèmes auxquels le monde est confronté.

Le thème de cette année pour le Jour de la Terre 2021 est Restaurer notre Terre Crédit: AFP ou concédants de licence

Quand est le Jour de la Terre 2021?

Le Jour de la Terre tombe le 22 avril de chaque année.

La journée est célébrée par environ un milliard de personnes dans le monde dans plus de 190 pays.

Le thème en 2021 est Restaurer la Terre avec des événements se déroulant en ligne en raison de la pandémie de coronavirus.

Les événements se déroulent cependant sur trois jours à partir du 20 avril.

Cette année, il démarre avec un sommet mondial des jeunes sur le climat dirigé par Earth Uprising et mettra en vedette Greta Thunberg, entre autres.

Il mettra également en vedette un caucus Hip Hop qui présentera le sommet virtuel «We Shall Breathe».

Il a été célébré pour la première fois en 1970.

Une femme embrasse un arbre dans un parc désert pour marquer le Jour de la Terre Crédit: EPA

Qu’est-ce que le Jour de la Terre?

Le Jour de la Terre a été mis en place pour s’attaquer aux problèmes environnementaux tels que le changement climatique et la pollution.

L’événement a été lancé par le sénateur Gaylord Nelson du Wisconsin après un énorme déversement de pétrole à Santa Barbara, en Californie.

Le sénateur Nelson a décidé de prendre des mesures pour lutter contre la destruction de la Terre.

Le site Web du Jour de la Terre déclare: « Inspiré par le mouvement étudiant contre la guerre, le sénateur Nelson voulait insuffler l’énergie des manifestations étudiantes contre la guerre avec une conscience publique émergente de la pollution de l’air et de l’eau. »

Le Jour de la Terre a conduit à la mise en place de lois environnementales et à la création de l’Agence de protection de l’environnement.

Il est maintenant devenu un événement mondialement reconnu, après avoir été initialement créé dans le but d’enseigner l’environnementalisme.

L’événement attire les meilleurs environnementalistes et scientifiques dans le but de faire de la Terre un endroit meilleur.

Quel est le thème cette année?

Le thème de cette année est «Restaurer notre Terre» et l’accent est mis sur les processus naturels, les technologies vertes et la restauration des écosystèmes du monde.

Des arbres seront plantés, recyclés, évitant la pollution, entre autres.

Le site Web a partagé de nombreuses activités et idées sur sa page de ressources.

Tout au long de sa carrière politique, le sénateur Gaylord Nelson était connu pour son travail environnemental Crédits: Getty Images – Getty

Qui était Gaylord Nelson?

Gaylord Nelson était un homme politique américain du Wisconsin qui a été sénateur et 35e gouverneur du Wisconsin.

Tout au long de sa carrière politique, il s’est fait connaître pour son travail d’écologiste.

Il a joué un rôle déterminant dans le fait que le président John F. Kennedy a fait une tournée nationale de conférences à l’appui des problèmes de conservation.

Le sénateur Nelson était également un défenseur des petites entreprises, s’efforçant d’améliorer la façon dont les petites entreprises étaient réglementées par les organismes fédéraux.

En 1995, il a reçu la Médaille présidentielle de la liberté pour son travail environnemental.

Des étudiants et leur professeur en Chine montrent leur travail d’argile pour marquer le Jour de la Terre Crédit: Rex Features

Comment le Jour de la Terre est-il célébré dans le monde?

Partout dans le monde, des personnes sont mobilisées pour participer à des activités qui travaillent en faveur de l’environnement.

À la suite de l’épidémie de coronavirus, le Jour de la Terre se poursuivra avec un programme numérique comme il l’a fait en 2020.

Kathleen Rogers, présidente du Earth Day Network, a déclaré: «Depuis plus d’un demi-siècle, des centaines de millions de personnes du monde entier ont pris des mesures politiques et bénévoles à l’occasion du Jour de la Terre, mais de multiples crises environnementales et sanitaires en accélération continuent d’envelopper notre planète , touchant tout le monde, mais particulièrement les pauvres et les vulnérables qui vivent parmi nous.

<< Au nom du milliard de personnes qui prendront part au Jour de la Terre cette année, même au milieu d'une deuxième année de pandémie, nous exigeons que la parole cesse et que les gouvernements et les entreprises s'engagent à des émissions nettes nulles d'ici 2040 avec un objectif intermédiaire de réduire de moitié les émissions d'ici 2030.

« Rien de moins privera nos enfants de leur droit d’hériter d’une planète habitable. »

EarthDay.org encourage les gens à se connecter à Jour de la Terre en direct du 20 au 22 avril, ainsi que de s’impliquer sur Twitter en utilisant le hashtag # EarthDay2021.