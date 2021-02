GROUNDHOGGERS se préparent pour voir si Punxsutawney Phil prédira un hiver prolongé ou si le printemps approche.

Le rongeur aux dents rebelles nommé Punxsutawney Phil a été rendu célèbre dans le film de Bill Murray en 1993, Groundhog Day.

Qu’est-ce que le jour de la marmotte?

Selon la tradition, si la marmotte sort de son terrier le 2 février et voit son ombre, elle sera effrayée de nouveau dans son trou.

Cela signale encore six semaines d’un froid l’hiver.

Mais une journée nuageuse – et aucune ombre de lui-même – signifie que l’hiver se terminera tôt, car le printemps n’est pas trop loin.

Devant une foule nombreuse scandant «Phil, Phil, Phil» à Punxsutawney, Pennsylvanie, à environ 80 milles (129 km) au nord-est de Pittsburgh, la marmotte livre sa prévision de saison annuelle juste après le lever du soleil.

Quand est le jour de la marmotte 2021?

Groundhog Day sera organisé en ligne après le lever du soleil le mardi 2 février 2021, de 6 h à 8 h (heure de l’Est).

Les festivités incluent un «Spécial de la marmotte», suivi du pronostic en direct de Phil (prophétiser un événement futur).

Phil quittera son terrier à Gobblerer’s Knob à Punxsutawney, en Pennsylvanie.

Après avoir observé les conditions météorologiques et recherché son ombre, Phil fera alors sa prédiction pour le reste de l’hiver.

L’événement voit traditionnellement des foules se rassembler sur une petite colline connue sous le nom de Gobblerer’s Knob pour les festivités en Pennsylvanie.

Mais cette année, en raison de la pandémie rampante de Covid, les organisateurs ont déclaré qu’aucun visiteur ne pouvait assister au spectacle.

Ils ont expliqué: «La santé et la sécurité de nos fidèles et de tous ceux qui sont associés au pronostic de Phil a été notre priorité numéro un.

« Il a été déterminé qu’il n’y aura pas de présence en personne ou d’invités sur le terrain car les risques potentiels de Covid à surmonter sont trop grands. »

Au lieu de cela, les adeptes de Phil peuvent voir la cérémonie en direct et les pronostics via la télévision, les médias sociaux et la diffusion en direct.

Un lien Web de la diffusion est également fourni par PCN sur le Site Web de tourisme de Pennsylvanie.

«Nous développons de nombreux événements et interactions en direct sur Internet, sur des sites Web et virtuels qui remplaceront les événements traditionnels en personne.

« Les informations seront répertoriées sur notre site Internet: www.groundhog.org », ajoutent les organisateurs.

À quelle heure la marmotte sortira-t-elle?

Le prévisionniste à fourrure Punxsutawney Phil devrait faire sa grande apparition après avoir quitté son terrier vers 7 h 25 (HE).

Le jour de la marmotte est-il une fête nationale?

La tradition existe depuis 1886, mais c’est une célébration, pas un jour férié aux États-Unis.

La tradition de la marmotte découle de croyances similaires associées à la Chandeleur et à l’époque des premiers chrétiens d’Europe.