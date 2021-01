Il n’y a aucun doute que Katie Price et son fils Harvey ont un lien inébranlable.

Un nouveau documentaire de la BBC est sur le point d’explorer leur incroyable relation, et est présenté comme «un film unique profondément personnel».

PRIX INSTAGRAM / KATIE

Ne manquez pas le documentaire Katie Price: Harvey and Me sur BBC One[/caption]

Quand est le documentaire Katie Price: Harvey and Me sur BBC One?

Vous pouvez voir ce documentaire unique le 25 janvier 2021.

Vous pouvez l’attraper à partir de 20h30 sur BBC One.

Après sa diffusion, vous pouvez le regarder sur le BBC iPlayer.

Parlant du documentaire, Katie a déclaré sur Instagram: «Ensemble, nous avons construit notre monde privé, un lien entre mère et fils qui va plus loin que la plupart – nous sommes incassables.» ⁣⁣

katieprice / Instagram

NINTCHDBPICT000621834497-4[/caption]

De quoi parle le documentaire?

Katie Price: Harvey and Me est un film profondément personnel sur Katie et son fils handicapé Harvey dans une année cruciale de sa vie alors qu’il fête ses 18 ans et devient adulte.

C’est une étape passionnante pour eux deux, mais pour certains jeunes adultes handicapés comme Harvey, cela entraîne également une incertitude décourageante, car les personnes et les lieux qui se sont occupés de lui dans son enfance sont sur le point de changer.

Maintenant, Harvey et Katie doivent naviguer ensemble dans cette transition et Katie a des décisions difficiles à prendre au nom de Harvey et, ce faisant, elle doit également apprendre à lâcher prise.

Caractéristiques Rex

Harvey est né avec une dysplasie optique septique[/caption]

Quel est l’état de santé de Harvey Price?

Harvey est né avec une dysplasie optique septique, une maladie rare qui affecte la fonction cérébrale, les hormones et la vision, et affecte 1 naissance sur 10000.

Il a une longue liste de conditions médicales et comportementales et son avenir est imprévisible.

Alors qu’il entre dans l’âge adulte, cela marque une transition vers un territoire inconnu car il n’y a pas d’autres adultes connus pour avoir la combinaison de conditions de Harvey.





En effet, Harvey souffre également du syndrome de Prader-Willi, une maladie génétique qui peut avoir un impact sur le tonus musculaire et la fonction du système nerveux.

De plus, les personnes atteintes du syndrome de Prader-Willi sont plus susceptibles d’avoir des difficultés d’apprentissage.

Souvent, il suscite également un désir constant de manger et une sensation de faim permanente qui conduit à l’obésité infantile.







https://www.thesun.co.uk/tv/13751283/katie-price-harvey-and-me-documentary-bbc-one/