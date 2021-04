Un discours sur l’état de l’Union a lieu après le 100e jour du mandat du président.

Le discours est généralement prononcé par un président en février, mais il a été repoussé à avril 2021 en raison de complications du coronavirus.

Président Joe Biden Crédits: Getty

Quand est le discours sur l’état de l’Union du président Biden?

Le président Biden prononcera son discours sur l’état de l’Union le 28 avril 2021.

Plus tôt cette année, Biden a clairement indiqué qu’il ne prononcerait pas son discours sur ses objectifs politiques présidentiels tant que le plan de secours contre le coronavirus ne serait pas adopté.

Une fois le paquet adopté et les vaccinations ont commencé à se déployer à travers les États-Unis, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a invité Biden à s’adresser au Congrès

Biden prononcera son discours sur l’état de l’Union le 28 avril 2021 Crédit: Reuters

«Il y a près de 100 jours, lorsque vous avez prêté serment, vous avez promis dans un esprit de grand espoir que« l’aide est en route ». Maintenant, grâce à votre leadership historique et transformateur, Help Is Here! » A écrit Mme Pelosi.

«Dans cet esprit, je vous écris pour vous inviter à vous adresser à une session conjointe du Congrès le mercredi 28 avril pour partager votre vision pour relever les défis et les opportunités de ce moment historique», a-t-elle ajouté.

Comment puis-je regarder?

Tous les principaux réseaux américains, y compris CNN, Fox News et ABC News, fourniront un flux de l’adresse.

Biden prononcera son discours à la Chambre des représentants des États-Unis à 18h PT, 21h HE.

L’adresse sera également diffusée en ligne, via la page YouTube officielle de la Maison Blanche.

Biden devrait informer les Américains des efforts déployés contre les coronavirus lors de son discours sur l’état de l’Union Crédit: AP

Le président informe les Américains de l’état actuel de la nation, discutant de l’économie, des politiques et des propositions pour l’année prochaine.

Biden devrait couvrir des mises à jour sur la lutte du pays contre le coronavirus ainsi que sur l’insurrection du 6 janvier qui a été stimulée par les partisans de Trump.

Les troupes de la Garde nationale seront postées autour du Capitole américain pour se protéger en réaction aux émeutes de janvier.

Les directives de distanciation sociale resteront en place et la chambre ne sera pas aussi peuplée qu’elle l’est généralement.

De quoi Biden discutera-t-il d’autre dans son discours?

L’attachée de presse américaine Jen Psaki a donné un aperçu de ce que le président Biden discutera dans son premier discours.

Elle a révélé qu’il «parlera de toutes les priorités et de son engagement à mieux reconstruire l’économie, à maîtriser la pandémie, à relever les défis auxquels nous sommes confrontés dans le monde».

Il devrait parler de son plan d’infrastructure de 2 billions de dollars ainsi que des derniers efforts de vaccination du pays.

À la mi-avril, plus de 200 millions d’Américains avaient reçu leur première dose de vaccination, ce qui était le double de l’objectif de Biden pour ses 100 premiers jours en charge.