Quand est le discours de Rishi Sunak aujourd’hui ?

Rishi Sunak prononcera mercredi son premier discours de 2023, exposant ses priorités pour l’année à venir.

Le Premier ministre prendra le pupitre à un moment où la crise du coût de la vie continue de mordre, avec le NHS sous la contrainte et des grèves majeures interrompant les services publics à travers le pays à intervalles réguliers.

Selon Le télégraphe quotidienle chef conservateur espère exposer sa vision pour le pays – quelque chose qu’il a été accusé de ne pas avoir articulé depuis son entrée en fonction en octobre – et répondre à «l’appréhension» entourant la direction actuelle de la Grande-Bretagne.

L’objectif principal de son discours qui aura lieu à Londres à 14 heures cet après-midi, cependant, est l’éducation, M. Sunak devant partager ses plans pour garantir que tous les élèves en Angleterre étudient une forme de mathématiques jusqu’à l’âge de 18 ans dans le cadre d’un tenter de remédier aux « faibles taux de numératie ».

Cependant, le gouvernement britannique a déclaré qu’il n’envisageait pas de faire des mathématiques de niveau A une matière obligatoire pour les jeunes de 16 ans.

Tweetant avant ses remarques mardi soir, le Premier ministre a écrit: “Le Nouvel An est un moment d’optimisme, mais je sais qu’il y a aussi beaucoup d’appréhension. Je travaille nuit et jour pour changer cela, et rapidement. Dans un discours demain, j’exposerai mes priorités pour l’année à venir.

Dans un communiqué publié mardi, M. Sunak, qui a fait ses études au prestigieux Winchester College et à l’université d’Oxford, a expliqué que les plans de réforme lui étaient “personnels”.

“Chaque opportunité que j’ai eue dans la vie a commencé avec l’éducation que j’ai eu la chance de recevoir”, a déclaré M. Sunak.

« Et c’est la raison la plus importante pour laquelle je suis entré en politique : donner à chaque enfant le niveau d’éducation le plus élevé possible.

« Grâce aux réformes que nous avons introduites depuis 2010 et au travail acharné de tant d’excellents enseignants, nous avons fait des progrès incroyables.

“Avec le bon plan – le bon engagement envers l’excellence – je ne vois aucune raison pour laquelle nous ne pouvons pas rivaliser avec les meilleurs systèmes éducatifs du monde.”

Les travaillistes ont attaqué le Premier ministre pour avoir pivoté vers l’arithmétique dans une adresse apparemment avancée pour éviter d’entrer en conflit avec celle de Sir Keir Starmer, affirmant qu’elle fournissait la dernière indication que les conservateurs “n’ont rien à offrir au pays” alors que le service de santé “s’effondre après le 12 années de règne conservateur, les criminels terrorisent les rues et les travailleurs s’inquiètent de la durée de leur salaire pendant le mois.

Les experts en éducation ont largement salué l’accent mis, mais ont mis en garde contre les pénuries “déjà chroniques” d’enseignants de mathématiques.

Jack Worth, économiste de l’éducation à la National Foundation for Educational Research, a déclaré: “C’est un problème permanent que nous ne recrutons pas suffisamment de professeurs de mathématiques.”

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders, a déclaré que le Premier ministre devait montrer que le plan était “basé sur des recherches solides et n’était pas un projet favori”.

Il a ajouté: “Nous voudrions également savoir comment une telle politique éviterait d’aggraver la pénurie nationale déjà chronique de professeurs de mathématiques.”

L’indépendant vous apportera toute la dernière couverture de M. Sunak via notre blog en direct et nos canaux de médias sociaux.