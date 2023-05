Quand est le dernier épisode de Soccer AM et qu’ont-ils prévu pour la finale ?

Soccer AM raccrochera ses bottes pour la dernière fois ce week-end après près de 30 ans d’antenne.

L’émission de football emblématique du week-end n’a plus qu’un épisode avant de se terminer définitivement à la fin de la saison en cours.

3 Soccer AM touche à sa fin Crédit : Twitter

Soccer AM existe depuis 1995, mais Sky Sports a pris la décision de supprimer l’émission sportive comique d’actualité en mars.

Il était à l’origine, et plus particulièrement, animé par Tim Lovejoy et Helen Chamberlain avant qu’Andy Goldstein et Max Rushden de talkSPORT ne soient tous deux placés sur la sellette.

Mais ce seront John Fendley et l’ancienne star de la Premier League Jimmy Bullard qui guideront les fans à travers le dernier épisode de l’histoire.

Quand est le dernier épisode de Soccer AM ?

L’émission finale de Soccer AM sera diffusée le samedi 27 mai.

Il est projeté la veille de la dernière semaine de match de la saison de Premier League 2022/23.

Le programme sera diffusé sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League à partir de 10h30.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass auprès de NowTV pour 11,98 £.

3 Goldstein a présenté l’émission populaire entre 2007 et 2008, en remplacement de Tim Lovejoy Crédit : Ciel

3 Il y a beaucoup de visages célèbres prêts à être impliqués

Qu’ont-ils prévu pour la finale Soccer AM ?

Les patrons de l’émission ont finalement confirmé qui fera partie de l’émission finale et rejoindra les hôtes habituels.

Soccer AM a confirmé, via Twitter, que Bullard et Fendley seront rejoints par le comédien Jack Whitehall, la sensation musicale Stormzy et l’acteur Stephen Graham.

De plus, une interview avec Ilkay Gundogan sera également incluse.

Une fois cet épisode terminé, son créneau habituel du samedi à 10h30 sera ensuite repris par Saturday Social de Sky Sports dans l’espoir d’attirer les plus jeunes téléspectateurs.

Qu’est-ce qui a été dit ?

« J’ai aimé quand Tim Lovejoy était sur. Je pensais que c’était des trucs idiots, mais je pensais qu’il y avait de l’énergie à ce sujet », a déclaré Simon Jordan à talkSPORT.

« Le moment où ils ont tourné le cadran et amené ce vieux Max Rushden léger, c’était le début de la fin », a-t-il plaisanté.

« Max s’est emparé du microphone et l’a transformé en ce qu’il était – une opportunité pour tout le monde de se sentir désolé pour tout le monde.

« En fin de compte, tout suit son cours, n’est-ce pas ? Et je pense que John Fendley est un excellent présentateur. Je pense qu’il est très drôle, je l’ai toujours aimé.

« Si nous remontons dans le temps et que vous pensez à Lovejoy et Helen Chamberlain et que vous regardez toutes les personnes différentes trouver leurs marques, j’ai pensé que c’était un bon spectacle. »