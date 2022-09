Quand est le dernier épisode de “La maison du dragon” de Milly Alcock en tant que Rhaenyra

Rhaenyra Targaryen traverse des changements. La princesse Rhaenyra épouse Ser Laenor Velaryon à la fin de l’épisode 5. Mais Milly Alcock ne sera pas là pour la vie conjugale du personnage. Elle sera remplacée par Emma D’arcy quand l’épisode 6 de House of the Dragon tombe.

Il y a un saut de temps important entre les épisodes 5 et 6, comme le révèle un teaser pour l’émission de la semaine prochaine. Nous voyons l’ancienne version de Queen Alicent (jouée par Olivia Cooke, pas Emily Carey) mentionnant que Daemon Targaryen a laissé les Stepstones sans protection pendant plus d’une décennie – ce qui signifie que le saut dans le temps dure au moins aussi longtemps.

Alcock a été un point culminant constant depuis la première de l’émission. À sa place vient Emma D’Arcy, une actrice anglaise qui a joué dans la série Amazon Truth Seekers de Simon Pegg et Nick Frost. Carey et Alcock sont les seuls acteurs à être remplacés par le saut dans le temps. Matt Smith est toujours Daemon Targaryen et Paddy Considine est toujours King Viserys – sauf que, dans la bande-annonce de l’épisode 6, il ressemble à un King Viserys très maladif.

House of the Dragon raconte l’histoire de la Danse des Dragons, une guerre civile Targaryen qui, selon la tradition du GoT, est le début de la fin de la Maison Targaryen. Il se déroule 190 ans avant la naissance de Daenerys Targaryen. Dans épisode 5qui a été diffusé dimanche, Rhaenyra Targaryen a épousé Laenor Velaryon lors d’une cérémonie tragique à la suite d’une bagarre et d’une mort qui a suivi lors d’un festin de mariage.