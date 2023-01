Quand est le dernier épisode de Happy Valley?

La troisième saison du drame policier de la BBC Happy Valley se termine bientôt et servira de dernier épisode de toute la série.

La finale promet plus de rebondissements, avec des comptes réglés sur le dernier quart de travail de Catherine et Ryan face à un dilemme moral. Si vous voulez voir toute l’action criminelle au fur et à mesure qu’elle est diffusée, nous avons rassemblé tout ce que nous savons, y compris comment regarder Happy Valley depuis l’étranger.

A quand le dernier épisode de Happy Valley ?

Happy Valley se terminera avec le dernier épisode sur dimanche 5 février 2023 à 21h00 GMT. Comme il s’agit d’un épisode spécial, il durera au total une heure et dix minutes.

Regardez la bande-annonce du dernier épisode ci-dessous:

Comment regarder le dernier épisode de Happy Valley

Vous pouvez regarder le dernier épisode de Happy Valley en direct à la télévision sur BBC One ce dimanche à 21h. Vous pouvez également le diffuser sur BBC iPlayer, en direct ou en rattrapage.

BBC iPlayer propose également tous les épisodes précédents de l’émission, vous pouvez donc tous les regarder avant dimanche, si vous souhaitez sauter dans le train hype de Happy Valley.

Comment regarder Happy Valley aux États-Unis et à l’étranger

Malheureusement, BBC One et BBC iPlayer sont exclusifs au Royaume-Uni.

Les fans américains de Happy Valley peuvent regarder la saison trois sur BBC America, AMC+ et Acorn TV, mais elle ne sortira qu’en mai 2023 (les saisons un et deux sont désormais disponibles sur ces plateformes). Cependant, vous pouvez toujours diffuser la finale de Happy Valley dès sa diffusion en utilisant un VPN.

Si vous êtes déjà titulaire d’une licence BBC TV, il vous suffit de créer un compte iPlayer, d’acheter un VPN, d’activer un serveur britannique, puis de vous connecter à iPlayer.

Il existe différents VPN qui fonctionnent pour BBC iPlayer, mais pour des performances et des prix optimaux, nous recommandons soit NordVPN(qui est également en tête de notre meilleur résumé VPN) ou Surfshark.

Si vous souhaitez des instructions plus détaillées, lisez notre guide sur la façon de regarder BBC iPlayer à l’étranger.