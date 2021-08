Quand est le défi des bébés de Love Island?

LE défi bébé de Love Island est l’une des tâches les plus populaires de la série, poussant ses concurrents à la limite.

Alors, quand reviendra-t-il cette année ?

Caractéristiques de Rex

Tommy Fury et Molly-Mae Hague avec leur bébé sur Love Island[/caption]

Quand est le défi bébé Love Island?

Le défi bébé ne manque jamais de divertir et est un succès auprès des fans de Love Island.

Les insulaires sont réveillés par un chœur de cris d’un certain nombre de poupées pour bébés dans ce qui devient généralement le plus grand test de leurs relations à ce jour.

Chaque couple se voit attribuer un bébé et devient de nouveaux « parents », de l’allaitement au changement des couches, ils doivent être là pour tous les besoins de leur bébé.

C’est souvent une confrontation avec la réalité pour les insulaires, alors qu’ils luttent pour relever le défi.​

Cette tâche a souvent eu lieu vers la fin de la série, donc s’ils l’incluent dans la saison 2021, les bébés devraient arriver bientôt.

ITV

Ovie Soko et India Reynolds avec leur bob portant un bébé. sur l’île de l’amour[/caption]

Que s’est-il passé les années précédentes ?

Le défi bébé est un favori des fans et pour une bonne raison, il offre toujours aux téléspectateurs d’excellentes scènes.

Le défi bébé 2018 a vu une course de buggy entre le Dr Alex George et Jack Fincham, où le Dr Alex a laissé tomber son bébé, et l’insulaire Josh Denzel a accidentellement retiré un bras de sa poupée.

En 2017, les candidats Olivia Attwood et Chris Hughes ont donné à leur bébé le nom de Cash Hughes en jouant sur le mot « noix de cajou »

L’année suivante, les fans ont été scandalisés que les bébés aient reçu le nom de famille du père, le qualifiant de «sexiste» et de «non progressif».

Le défi crée souvent des moments doux aussi, comme le bob d’Ovo Soko portant un bébé.

Les fans sont-ils excités ?

Les fans se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur enthousiasme pour le défi.

Un téléspectateur a écrit: « Oubliez casa amor, je veux juste que le défi bébé revienne. »

Un autre a écrit : « Où est le défi bébé ? J’adorerais le voir dans la villa en ce moment.

Et un autre fan de l’émission a déclaré: « Je ne peux pas attendre le défi de la fréquence cardiaque, le défi du titre et du tweet, le défi du bébé, BRING IT ONNNNN. »

Les fans ont beaucoup de questions sur la façon dont cela se passera, Liam Reardon va-t-il magnifiquement nourrir son bébé et essayer de reconquérir Millie Court?

Liberty Poole et Jake Cornish vont-ils se disputer comme un vieux couple marié ?





Et les fans n’arrêtent pas de parler de la façon dont Chloe Burrows et Toby Aromolaran vont relever le défi du bébé.

Un téléspectateur a écrit : Chloé et Toby vont absolument détruire le défi du bébé.

Un autre a déclaré: « J’ai hâte que Chloé et Toby relèvent le défi du bébé. »

Il est donc prudent de dire que les fans sont incroyablement excités de revoir le défi emblématique sur leurs écrans.