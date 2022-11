Quand est le Celebrity Cyclone sur I’m A Celeb?

CELEBRITY Cyclone est une partie emblématique de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!

Le challenge classique a lieu à chaque série, mais quand est-il et qui y participera ?

Rex

Quand est le Celebrity Cyclone?

Celebrity Cyclone doit être diffusé le samedi 26 novembre dans l’avant-dernier épisode de la série.

Le procès met en scène les quatre derniers concurrents essayant de garder la main sur des étoiles géantes sur un énorme glissement et toboggan.

Les célébrités s’habillent de tenues colorées avec des capes assorties, alors qu’elles se battent contre le parcours d’obstacles glissant tout en se faisant lancer des balles.

Ils se relaient pour déplacer les étoiles géantes vers une cible où elles doivent rester jusqu’à la fin de l’épreuve.

Cependant, un énorme jet d’eau est jeté sur leur chemin dans le but d’éloigner les célébrités de leurs cibles.

Ils ont ensuite un temps limité pour retourner à leurs cibles où ils doivent terminer pour gagner les étoiles.

Pendant ce temps, le duo de présentation Ant et Dec regarde depuis les lignes de côté alors qu’il offre au casting quelques mots d’encouragement.

Qui participe au Celebrity Cyclone ?

Les quatre autres campeurs de la jungle participeront au Celebrity Cyclone.





L’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock, la star des Hollyoaks Owen Warner, la lionne Jill Scott et l’as royal du rugby Mike Tindall se battront tous pour traverser ce procès.

Les autres camarades de camp travailleront ensemble dans le but d’essayer de gagner des repas pour le camp dans ce qui est l’un des derniers essais de la série.

Celebrity Cyclone est devenu un favori des fans au fil des ans, le procès marquant que la série touche à sa fin.

Qui est déjà apparu dans le Celebrity Cyclone ?

Bien qu’il ne comporte pas de bestioles effrayantes, Celebrity Cyclone peut être assez brutal.

En 2018, John Barrowman s’est blessé lors du défi en se blessant à la cheville.

2021 a vu Danny Miller, Simon Gregson, Frankie Bridge et l’ancien footballeur David Ginola s’affronter lorsque l’émission a été organisée au Pays de Galles.

Rex

D’autres célébrités bien connues ont participé au fil des ans, notamment Vernon Kay, Shane Richie, Ferne McCann, Roman Kemp, Stacey Solomon et Ashley Roberts.