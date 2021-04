LAYLATUL QADR est la nuit la plus importante de l’année pour les musulmans du monde entier.

Autrement connu sous le nom de Laylat al Qadr, il est considéré comme une nuit spéciale du calendrier islamique qui s’inscrit dans les 10 derniers jours du Ramadan et revêt une importance considérable. Mais qu’est-ce que ça veut dire?

Laylatul Qadr est la nuit la plus importante de l’année pour les musulmans du monde entier Crédits: Getty

Qu’est-ce que Laylatul Qadr?

Laylatul al Qadr traduit diversement par Night of Power, Night of Destiny, Night of Decree et d’autres noms, et commémore la nuit où le Coran a été révélé pour la première fois à Muhammad.

Bien que le prophète n’ait pas mentionné de date précise pour la Nuit du Pouvoir, il a dit de «la chercher dans les 10 derniers jours les nuits impaires».

On pense donc qu’il tombe sur l’une des nuits impaires des dix derniers jours du Ramadan – c’est-à-dire le 21, 23, 25, 27 ou 29 du mois.

Il est largement admis que c’est le 27e jour du Ramadan.

Quand est Laylatul Qadr 2021?

Laylat al Qadr est considéré comme un événement très spécial dans le calendrier islamique.

Beaucoup le croient tomber dans l’étrange nuit du 27, ce que ce Ramadan aura lieu le samedi 8 mai 2021.

Mais cela peut varier d’un jour en fonction du système que les gens ont suivi pour le début du Ramadan.

La Nuit du Pouvoir, marque la nuit au cours de laquelle le Coran a été révélé pour la première fois au Prophète Muhammad par Allah Crédits: Getty

Pourquoi le 27e jour du Ramadan est-il si important?

Lailat al Qadr, la Nuit du Pouvoir, marque la nuit au cours de laquelle le Coran a été révélé pour la première fois au Prophète Muhammad par Allah.

Les musulmans considèrent cela comme l’événement le plus important de l’histoire, et le Coran dit que cette nuit vaut mieux que mille mois (97: 3), et que cette nuit-là, les anges descendent sur terre.

Le Coran déclare: « La nuit d’Al-Qadr vaut mieux que mille mois (c’est-à-dire adorer Dieu dans cette nuit est mieux que l’adorer pendant mille mois). »

Dans un autre extrait du Coran, il déclare: «Nous l’avons envoyé (ce Coran) une nuit bénie.

« En vérité, nous avertissons toujours (l’humanité de notre tourment).

« Là (cette nuit) est décrétée toute question d’ordre.

« En vérité, nous envoyons toujours (le messager).

« (Comme) une miséricorde de votre Seigneur.

« En vérité! Il (Dieu) est le Tout-Entendant, le Omniscient. »