Des millions d’Australiens et de Néo-Zélandais célèbreront aujourd’hui l’Anzac Day (dimanche 25 avril 2021).

Mais quand l’événement a-t-il commencé et comment les gens célèbrent-ils la journée?

Quand est le jour de l’Anzac?

Le jour de l’Anzac, c’est aujourd’hui. La date reste la même chaque année – le 25 avril.

Cette année, ce sera le 105e anniversaire du débarquement de l’Anzac à Gallipoli en 1915.

Les commémorations ont eu lieu pour la première fois en 1916, et maintenant la date est utilisée pour se souvenir non seulement des Anzacs de la Première Guerre mondiale, mais de tous les Australiens et Néo-Zélandais qui ont perdu la vie dans la guerre.

Qu’est-ce que l’Anzac Day?

Anzac Day est une journée nationale de commémoration australienne et néo-zélandaise.

Il commémore le jour où les forces australiennes et néo-zélandaises ont débarqué à Gallipoli, en Turquie, pendant la Première Guerre mondiale.

Il se souvient de leur sacrifice lorsque le débarquement de Gallipoli en 1915, également appelé bataille d’Anzac Cove, a entraîné de grandes pertes en vies humaines.

Anzac Day a été officialisé le 25 avril de l’année suivante, 1916.

Cela a commencé comme une journée pour se souvenir des soldats morts dans ce conflit, mais il a ensuite été étendu à tous les soldats australiens et néo-zélandais qui ont servi dans toutes les opérations de guerre et de maintien de la paix, passées et présentes.

C’est un jour férié national en Australie et les services de l’aube sont organisés.

L’Anzac Day 2018 a marqué le 100e anniversaire de la bataille de l’armée australienne pour Villers-Bretonneux, qui a vu les brigades australiennes diriger les forces britanniques contre l’armée allemande.

Que signifie Anzac?

Anzac est un acronyme de Australian and New Zealand Army Corps.

Les hommes qui ont combattu dans les corps australien et néo-zélandais étaient connus sous le nom d’Anzacs.

La fierté qu’ils ont tirée de ce nom est devenue un héritage aujourd’hui.

Comment la fête de l’Anzac est-elle célébrée en Grande-Bretagne?

Habituellement, un service a lieu au Mémorial australien de la guerre à Hyde Park, à Londres, avant un dépôt de gerbes et un défilé au cénotaphe de Whitehall.

Ceci est généralement suivi du service de l’Anzac Day à l’abbaye de Westminster en présence de membres de la famille royale.

Ces services ont depuis été annulés à la suite de l’épidémie de coronavirus – mais les gens peuvent toujours rendre hommage aux événements qui se déroulent en ligne.

À 20h30 le vendredi et à l’aube le samedi, un service de commémoration nationale sera diffusé depuis l’Australian War Memorial à Canberra.

Cela sera suivi d’un service organisé par le Haut-Commissaire pour l’Australie et le Haut-Commissaire par intérim pour la Nouvelle-Zélande, avant qu’un programme culturel ne se déroule dans l’après-midi.

Une lecture de jeu spéciale aura ensuite lieu dans la soirée. Vous pouvez regarder toutes les émissions ici.

Le service de Westminster n’aura pas lieu, mais la journée sera toujours commémorée avec un podcast, un dépôt de gerbes, des prières et une bénédiction du doyen de Westminster, que vous pouvez regarder en ligne sur le site Web de l’abbaye de Westminster.

Pourquoi la Journée Anzac est-elle célébrée?

La date est utilisée pour se souvenir de ceux qui ont perdu la vie lors de la campagne de Gallipoli, qui cherchait à sortir l’Empire ottoman de la guerre.

Il s’est déroulé dans la péninsule de Gallipoli, aujourd’hui Gelibolu du côté européen de la Turquie.

Les deux camps ont subi de lourdes pertes, avec plus de 8 700 Australiens et 2 700 Néo-Zélandais qui ont perdu la vie dans l’expédition alliée.

Bien que la mission de la campagne de Gallipoli pour sortir l’Empire de la Première Guerre mondiale ait été une impasse, les actions des soldats sont vénérées et respectées aujourd’hui.

La «légende Anzac» est devenue une partie de l’identité de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.

Comment les gens célèbrent-ils la Journée Anzac?

La journée commence traditionnellement par des services commémoratifs à l’aube, pour imiter l’heure du débarquement des troupes à Gallipoli.

L’aube était souvent un moment d’attaque en raison de la préférence d’attraper l’ennemi dans la quasi-obscurité.

Plus tard, pendant le jour de l’Anzac, des marches sont organisées par d’anciens et actuels militaires à travers les villes, et des cérémonies sont organisées dans les monuments aux morts.

La cérémonie nationale a lieu au Mémorial australien de la guerre, qui comprend des hymnes, le dépôt de couronnes, une minute de silence et les hymnes nationaux des deux pays joués.

Cependant, les événements de cette année seront légèrement différents, et ceux qui souhaitent rendre hommage peuvent le faire en ligne.





Les conseils officiels du gouvernement australien conseillent aux gens de «commémorer en privé le jour de l’Anzac, conformément aux derniers conseils en matière de santé».

Certaines personnes mangent des aliments spéciaux comme un biscuit Anzac Day, qui est fait d’avoine, de sucre, de beurre, de farine, d’eau bouillante et de sirop.

On pensait que ces biscuits avaient été envoyés d’épouses à soldats à l’étranger, car ils se conservaient longtemps au cours de leur voyage.