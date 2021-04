LA fête islamique Eid al-Fitr est l’une des plus grandes célébrations du calendrier musulman.

Après que les musulmans ont observé le mois de jeûne du Ramadan, ils célèbrent la rupture de leur jeûne le jour de l’Aïd de manière spectaculaire. Mais à quelle date l’Aïd al-Fitr tombe-t-il en 2021?

Quand est l’Aïd al-Fitr 2021?

L’Aïd al-Fitr cette année tombe le mercredi 12 mai et le jeudi 13 mai.

La date change chaque année selon le calendrier lunaire.

Alors que la célébration survient environ un mois après le début du Ramadan, la date dépend également de l’observation du croissant de lune.

La lune ne sera pas visible en même temps à travers le monde, de sorte que les pays célèbreront l’occasion pendant deux jours.

L’Aïd commence le lendemain de l’observation d’un croissant de lune, indiquant que la nuit suivante verrait une nouvelle lune, commençant ainsi le mois de Shawwal – cela commence par une fête pour mettre fin à la période de jeûne.

Cependant, certains musulmans observent six jours de jeûne pendant le Shawwal (le lendemain de l’Aïd) – car cette période est considérée comme équivalente au jeûne toute l’année.

On pense que les bonnes actions sont récompensées dix fois dans l’Islam et ainsi jeûner pendant 30 jours pendant le Ramadan et six jours supplémentaires pendant Shawwal remplit l’obligation de jeûner pendant toute l’année.

La célébration de l’Aïd est un jour férié dans de nombreux pays musulmans, mais ne l’est pas au Royaume-Uni, malgré une campagne pour qu’elle soit reconnue en 2014.

Des milliers de personnes assistent à la célébration de l’Aïd de Birmingham de la fin du Ramadan, à Small Heath Park, Birmingham

À quelle heure le ramadan se terminera-t-il?

Selon le calendrier du Ramadan de la mosquée et centre communautaire Green Lane (GLMCC) à Birmingham, le mardi 11 mai sera le 29e jour et le mercredi 12 mai le 30e jour.

Le ramadan se terminera l’un ou l’autre de ces jours, selon une observation de la lune vérifiée.

Les prévisions astronomiques britanniques suggèrent qu’aucune observation du premier croissant de la nouvelle lune n’est probable le 11 mai dans le monde.

Une visée télescopique est possible le mercredi 12 mai à partir de certaines régions du Moyen-Orient.

L’Arabie saoudite prévoit que l’Aïd – et donc le premier jour de Shawwal – tombera le 13 mai.

Aux États-Unis, l’Aïd devrait également tomber le 13 mai.

Comment sera-t-il célébré cette année?

Pendant l’Aïd, les musulmans achèteront souvent de nouveaux vêtements pour l’occasion et participeront à des festivals et des célébrations, bien que ceux-ci puissent ne pas se dérouler cette année comme prévu.

Dans les années habituelles, beaucoup se réveillent tôt pour prier dans une mosquée ou un lieu de prière en plein air.

Les cadeaux et les cartes sont souvent échangés entre amis et en famille.

Eid signifie «célébration» et Mubarak signifie «béni», souvent Eid Mubarak est utilisé comme salutation au cours de cette période.

Cependant, cette année, en raison de la pandémie de coronavirus, les célébrations seront légèrement différentes.

Le conseil du Conseil musulman de Grande-Bretagne se lit comme suit: «Avec l’assouplissement du verrouillage COVID19 toujours en cours, le Ramadan 2021 sera une expérience très différente pour les musulmans britanniques.

« Alors que les restrictions seront plus assouplies par rapport à 2020, la plupart des pratiques habituelles normalement observées comme aller à la mosquée pour l’iftar et rendre visite à des amis et à la famille à l’intérieur ne seront malheureusement toujours pas possibles cette année. »