Quand est l’Aïd al Adha 2021 ? Comment est célébrée la fête musulmane ?

Cette semaine, des millions de musulmans du monde entier célébreront l’Aïd al-Adha, une fête religieuse islamique commémorant la fidélité du prophète Abraham à Allah et sa volonté de sacrifier son fils, Ismail.

La fête marque également la fin du pèlerinage annuel du Hajj. C’est différent d’une autre grande fête musulmane, l’Aïd al-Fitr, qui est célébrée en mai pour marquer la fin du mois sacré du Ramadan.

Selon les pays, les célébrations auront lieu à des moments différents. Aux États-Unis, les musulmans fêteront l’Aïd al-Adha dans la soirée du 19 juillet.

L’Aïd est une célébration de trois jours dans les pays à majorité musulmane. Aux États-Unis, la plupart des gens n’observent qu’une seule journée.

Dans les circonstances habituelles, les musulmans visitaient les mosquées et organisaient de grands rassemblements communautaires. En raison de la pandémie de coronavirus, les célébrations sont un peu différentes cette année.

Voici ce qu’il faut savoir sur les vacances :

Qu’est-ce que l’Aïd al-Adha ?

Selon Mohammad Hassan Khalil, professeur d’études religieuses et directeur du programme d’études musulmanes à l’Université d’État du Michigan, l’Aïd al-Adha tombe le dixième jour de Dhu al-Hijjah, le douzième mois du calendrier lunaire islamique.

Il est également célébré après l’achèvement du saint pèlerinage annuel du Hajj, au cours duquel des milliers de musulmans se rendent dans la ville sainte de La Mecque en Arabie saoudite pour adorer dans la Ka’bah, le site le plus sacré de l’Islam.

Khalil dit que le jour de la célébration est déterminé par l’observation d’un nouveau croissant de lune la nuit. Si les gens le repèrent, cela indique un nouveau mois. L’Aïd al-Adha tombe le dixième jour de ce mois.

« Étant donné que cette fête chevauche le pèlerinage ou le Hajj à la Mecque, qui a lieu en Arabie saoudite, de nombreuses personnes se tourneront vers l’Arabie saoudite pour déterminer le moment de cette fête », a déclaré Khalil à USA TODAY. « En Arabie saoudite, il y aura généralement un groupe restreint de personnes à la recherche de la nouvelle lune. »

Le jour de la célébration varie selon les pays. Aux États-Unis, les célébrations débuteront le soir du 19 juillet. Dans d’autres pays, les célébrations débuteront le 20 juillet.

La signification de ‘al-Adha’

« Al-Adha » fait référence au sacrifice, en particulier « celui dans lequel Dieu a demandé à Abraham – à titre de test – de sacrifier son fils, seulement pour que Dieu intervienne et remplace un bélier (ou un agneau) à la place », Omid Safi, professeur des études islamiques à l’Université Duke, a déclaré.

Le sacrifice tel que décrit dans le Coran (le texte sacré islamique) a des similitudes avec ce qui est dans la Bible, bien que dans le Coran, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Ismaël, pas Isaac.

De nos jours, des animaux, généralement des chèvres, des agneaux ou des vaches, sont encore sacrifiés pour marquer l’occasion. Khalil dit que bien qu’il y ait des musulmans qui se livrent à cette pratique aux États-Unis, certains musulmans travailleront avec une entreprise pour payer la viande qui sera distribuée dans d’autres pays où il y a un grand besoin.

La viande des animaux sacrifiés est partagée avec la communauté et les banques alimentaires dans les zones où se trouvent des musulmans appauvris ou en situation d’insécurité alimentaire, a déclaré Anna Bigelow, professeure agrégée d’études religieuses à l’Université de Stanford.

Safi a déclaré que pour de nombreux musulmans pauvres, l’Aïd al-Adha marque une occasion où ils reçoivent de la viande.

Il a ajouté : « Puisque la notion de sacrifice faisait initialement référence au sacrifice de ce qui est précieux (donc le test d’offrir son enfant à Dieu), il existe une longue tradition musulmane de prendre le sacrifice au niveau symbolique, impliquant que le véritable sacrifice est pas tuer un animal, mais plutôt sacrifier ses propres désirs égoïstes.

Comment l’Aïd al-Adha sera-t-il célébré cette année ?

Les célébrations incluent normalement passer du temps avec les amis et la famille, porter de nouveaux vêtements et offrir des cadeaux. Khalil dit qu’il y a généralement une grande cérémonie ou un service religieux communautaire, qui comprend une prière et un sermon. À l’ère du COVID, il y a des exceptions.

« Chaque communauté est différente. Certaines communautés peuvent annuler la prière, certaines peuvent la tenir à l’extérieur avec une distance sociale, tandis que d’autres peuvent la tenir à l’intérieur, et ainsi de suite », a déclaré Khalil.

En commémorant l’histoire d’Abraham, les musulmans pratiqueront l’acte d’Udhiya (ou Qurbani), qui implique un sacrifice et la distribution de la viande aux nécessiteux et aux membres de la famille.

Dans certains pays ou régions, il existe des plats qui sont faits pour célébrer la fête.

« Pendant ce temps, il y a des desserts spéciaux qui sont fabriqués en Egypte, d’où ma famille est originaire. Mais cela va varier d’un pays à l’autre et d’une région à l’autre », a déclaré Khalil.