Quand est la vente de la rentrée scolaire d’Apple 2021?: Dates aux États-Unis et au Royaume-Uni

Apple ne vend pas souvent ses produits, mais sa générosité s’étend au Black Friday, à Noël et à la rentrée. Chaque année, le fabricant d’iPhone lance des offres groupées sur ses appareils Mac et iPad en plus de ses offres habituelles. Apple Éducation Store remises.

Dans cet article, nous répondrons à vos questions sur les soldes de rentrée d’Apple et sur la manière d’obtenir une remise étudiant sur l’Apple Education Store.

Quand est la vente de retour à l’école d’Apple?

Apple Back to School Sale Dates aux États-Unis et au Canada – Jusqu’au 27 septembre

Apple a lancé sa vente Back to School aux États-Unis et au Canada le 17 juin. L’événement se déroulera jusqu’au 27 septembre 2021. Voir Promotions Apple Back to School aux États-Unis.

La date est conforme à la vente de l’année dernière, qui a été lancée à peu près à la même heure le 15 juin. L’année dernière, la vente Apple Back to School aux États-Unis devait initialement se terminer le 29 septembre, mais a été prolongée jusqu’au 12 octobre – juste un jour avant le début du Prime Day 2020.

Dates de la vente Apple Back to School au Royaume-Uni

Apple n’a toujours pas confirmé quand il aura sa vente Back to School au Royaume-Uni, bien qu’il soit possible que nous voyions une annonce le mois prochain.

Apple a commencé sa vente au Royaume-Uni le 9 juillet en 2020 et 2019. L’année dernière, la vente a duré jusqu’au 29 octobre et comprenait une paire gratuite d’Apple AirPod. Achetez Apple Back to School au Royaume-Uni.

Apple Back to School Sale Dates Asie-Pacifique

Fonctionnant selon un calendrier légèrement différent, Apple a lancé sa vente de retour à l’université en Asie-Pacifique le 7 janvier. L’événement s’est déroulé à travers l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et le Brésil et s’est terminé le 16 mars.

Regarde aussi: Le guide complet de la remise étudiant Microsoft (obtenez 10 % de réduction sur les appareils Surface et un accès gratuit à Office 365 Éducation).

Qu’est-ce qui est inclus dans les soldes Apple pour la rentrée 2021 ?

La vente Apple Back to School en Amérique du Nord cette année suit le même chemin que l’année dernière. Les étudiants universitaires ou ceux qui sont sur le point de commencer des études supérieures peuvent obtenir une paire gratuite d’AirPod (d’une valeur de 159 £/159 $/249 $ AUD) avec l’un des appareils suivants :

Comme l’année dernière, ceux qui souhaitent passer aux AirPods avec chargeur sans fil ou aux AirPods Pro n’auront qu’à payer la différence. C’est 40 £/40 $ de plus si vous voulez l’étui de chargement AirPods et sans fil ou 90 £/90 $ plus si vous voulez les AirPods Pro.

Les étudiants bénéficient également de 20% de réduction AppleCare+ , le programme d’assurance des appareils d’Apple qui couvre les dommages accidentels à un coût réduit. Nous examinons si AppleCare+ en vaut la peine ici.

Apple offre-t-il des écouteurs Beats gratuits ?

Pas cette année. Au lieu des écouteurs Beats, Apple US propose son populaire Écouteurs sans fil AirPods, qui est la même offre que nous attendons au Royaume-Uni.

Lors des ventes précédentes de l’Apple Education Store, Apple a offert un crédit pour les écouteurs Beats avec les achats Mac et iPad. Cette année, comme l’année dernière, le Royaume-Uni offre un crédit de 159 £ / 159 $ que les étudiants peuvent utiliser pour une paire d’écouteurs AirPods, ce qui le rend effectivement gratuit. Les étudiants bénéficient également de 20% de réduction AppleCare+.

Aux États-Unis, les étudiants peuvent affecter le crédit de 159 $ aux AirPod avec l’étui de recharge sans fil, d’une valeur de 199 $, et obtenir l’ensemble pour 40 $. Alternativement, les étudiants peuvent mettre le crédit sur les AirPods Pro, d’une valeur de 249 $, et ne payer que 90 $ de leur poche.







Quelles sont les remises disponibles avec les tarifs de l’Apple Education Store pour les étudiants ?

Les tarifs éducatifs d’Apple sont disponibles toute l’année – ce n’est que pendant la rentrée scolaire que les clients peuvent tirer le meilleur parti des cadeaux offerts par Apple.

Les étudiants et le personnel britanniques peuvent toujours profiter des économies via La tarification éducative d’Apple avec jusqu’à 10 % de remise. Voici les prix de départ sur toute la gamme :

MacBook Air à partir de 898,80 €

MacBook Pro à partir de 1 168,80 £

iMac (M1) à partir de 1124,40 €

Mac mini à partir de 628,80 €

Mac Pro à partir de 4 948,80 €

Écran Pro XDR à partir de 4 138,80 £

iPad Pro (M1) à partir de 711,60 €

iPad AIr (4e génération, 2020) à partir de 535,20 £

iPad (8e génération, 2020) à partir de 309,60 £

Les étudiants aux États-Unis peuvent économiser jusqu’à 100 $ sur Mac et jusqu’à 50 $ sur un iPad Pro ou Air et obtenir 20 % de réduction Apple Care+ pour une protection supplémentaire de l’appareil.

En rapport: Obtenez une remise massive de 249 £ sur le MacBook Air M1









Le nouvel iPad Pro M1 d’Apple sera-t-il inclus dans la vente Back to School ?

Oui, vous pouvez récupérer les AirPod gratuits lorsque vous achetez le nouvel iPad Pro avec la puce M1. Vous pouvez également obtenir les AirPod lorsque vous achetez l’iPad Air (4e génération, 2020). Ce que nous ne pouvons pas voir, ce sont des offres groupées sur l’iPad 2020, bien qu’il soit éligible au tarif étudiant.

Nous examinons séparément tous les détaillants qui stockent l’iPad 10,2 pouces (8e génération, 2020) ici.

Découvrez également les meilleures offres iPad Pro M1 ici.

Qui a droit aux remises de l’Apple Education Store ?

Le prix de l’éducation est disponible pour les étudiants universitaires actuels et nouvellement acceptés, les parents achetant pour les étudiants universitaires ainsi que les enseignants et le personnel à tous les niveaux.

Au Royaume-Uni, vous aurez besoin d’un compte UniDays pour accéder aux offres.

Nos collègues de Macworld UK ont mis au point un guide complet sur l’Apple Education Store.

Comment obtenir une remise Apple Education

Les étudiants et le personnel devront vérifier leur statut via UNiDays au Royaume-Uni.

Dans le nous et Australie le processus de vérification est moins standardisé. Bien que vous n’ayez pas besoin d’identifiant ou de connexion spécifique pour commander pour l’Apple Education Store, Apple peut demander à voir la preuve de votre statut d’étudiant pendant ou après l’achat et peut vous facturer des frais si vous n’avez pas la preuve.

Nous vous recommandons d’enregistrer vos coordonnées via l’e-mail de votre université et d’avoir votre carte d’étudiant officielle et vos coordonnées à portée de main, que vous commandiez pour la livraison ou le retrait en magasin.

Voir le guide complet sur comment obtenir une remise Apple Education chez Macworld UK.

Regarde aussi: Comment s’inscrire au rabais étudiant de Microsoft