L’ANGLETERRE célèbre son saint patron, St George, marquant aujourd’hui l’anniversaire de sa mort.

Le soldat légendaire – le plus célèbre par l’histoire de sa bataille avec un dragon – est également vénéré dans d’autres parties du globe, y compris dans certaines régions d’Espagne.

Saint George est célèbre pour avoir tué un dragon, selon la légende

Quand est la Saint George?

Le jour de la fête de Saint George est célébré par diverses églises chrétiennes et plusieurs pays et villes où Saint George est le saint patron – y compris l’Angleterre.

La journée est célébrée le 23 avril de chaque année – c’est la date traditionnellement acceptée comme sa mort en 303 après JC.

St George a été décapité pour avoir démissionné de son poste militaire et avoir protesté contre son chef païen, l’empereur Dioclétien.

Son emblème, une croix rouge sur fond blanc, a été adopté par Richard Cœur de Lion et apporté en Angleterre au 12ème siècle.

Le pays de Géorgie célèbre également la fête de la Saint-Georges le 23 avril.

La fête de Saint George est célébrée par diverses églises chrétiennes et plusieurs pays et villes où Saint George est le saint patron

Est-ce un jour férié?

La fête de St George a lieu à Trafalgar Square, Londres, chaque année mais ne devrait pas avoir lieu cette année en raison de la pandémie de coronavirus.

Le 23 avril est également largement reconnu comme la naissance et la mort de William Shakespeare.

Qu’est-ce que la Saint-Georges?

Le 23 avril marque le saint patron de l’Angleterre et célèbre l’héritage du pays.

Les célébrations ont diminué au fil des siècles, bien que certains défilés et activités publiques aient toujours lieu chaque année.

L’hymne Jérusalem est traditionnellement chanté le jour même et les Morris Dancers se produisent généralement dans tout le pays.

De nombreux pubs sont décorés du drapeau anglais.

Qui était Saint George et d’où venait la légende du dragon?

Bien que Saint George soit le saint patron de l’Angleterre, George aurait probablement été un soldat quelque part dans l’Empire romain oriental, probablement dans ce qui est aujourd’hui la Turquie – s’il avait jamais existé.

Il est également le saint patron de l’Éthiopie, de la Géorgie et du Portugal, et de villes comme Fribourg, Moscou et Beyrouth.

Selon la légende, George a été martyrisé pour sa foi sous l’empereur Dioclétien au début du quatrième siècle, et il y a un sanctuaire majeur qui lui est dédié à Lod, en Israël.

La première légende selon laquelle Saint George tue un dragon remonte au 11ème siècle.

Le jour de la Saint George est la fête de Saint George, qui est célébrée à la date de sa mort à partir de 303 après JC

L’histoire a peut-être commencé simplement comme un moyen de symboliser le triomphe du bien sur le mal.

Mais, l’histoire bien connue se résume principalement à la Légende dorée – une collection populaire de vies de saints écrite au 13ème siècle.

Selon une version de l’histoire, une ville de Libye avait un petit lac habité par un dragon infecté par la peste.

Beaucoup de citadins étaient tués par le dragon alors ils ont commencé à le nourrir deux moutons par jour pour l’apaiser.

Lorsque la ville était à court de moutons, la légende raconte que le roi a mis au point un système de loterie pour nourrir les enfants du dragon affamés.

Mais, un jour, sa propre fille a été choisie et alors qu’elle était conduite vers le lac Saint George, elle est passée par là.

L’histoire raconte que George a proposé de tuer le dragon, mais seulement si les gens se convertissaient au christianisme.

Ils l’ont fait, et le roi a construit plus tard une église où le dragon a été tué.