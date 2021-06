Quand est la prochaine annonce Covid ? Dernières mises à jour et comment regarder en direct

Des mises à jour RÉGULIÈRES sur la pandémie de coronavirus ont été fournies par les conférences de presse du gouvernement.

Alors que le Royaume-Uni continue d’assouplir les restrictions, le pays attend avec impatience une mise à jour du No10. Alors, à quand la prochaine annonce Covid ?

La prochaine conférence de presse aura lieu le 14 juin pour annoncer si la prochaine étape pour lever le verrouillage aura lieu comme prévu Crédit : Getty

Quand est la prochaine annonce du coronavirus?

Le Premier ministre a déclaré qu’un examen des données fin juin les aiderait à décider de la levée des restrictions le 5 juillet.

Il annoncera si ce sera le cas à la nation lundi 28 juin.

La dernière annonce majeure est intervenue le lundi 14 juin lorsque Boris Johnson a déclaré aux Britanniques que la Journée de la liberté, qui devait avoir lieu le 21 juin, était repoussée.

La nouvelle Journée de la liberté est fixée au 19 juillet.

Quand les mises à jour Covid du gouvernement ont-elles commencé?

La toute première conférence de presse de Downing Street Covid-19 au Royaume-Uni a eu lieu le lundi 16 mars 2020.

Boris Johnson est apparu avec le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, et le conseiller scientifique en chef du gouvernement, Sir Patrick Vallance.

Puis une semaine plus tard, le 23 mars, le Premier ministre a profité du briefing pour annoncer que le pays entrerait en confinement.

Au départ, ils se sont tenus en semaine, les personnes présentes faisant le point sur les chiffres, les idées et les explications de la stratégie du gouvernement ainsi que de la propagation du virus.

Alors que la crise s’aggravait, des mises à jour du week-end ont ensuite été introduites mais ont été abandonnées en mai 2020, en raison de «chiffres d’audience considérablement plus bas» alors que les effets de la pandémie se sont atténués.

Le 23 juin 2020, les briefings quotidiens ont été abandonnés après que M. Johnson a annoncé qu’un certain nombre de mesures de verrouillage s’assouplissaient, les mises à jour quotidiennes étant remplacées par des annonces ad hoc qui auraient lieu en cas de besoin.

Qui anime les conférences de presse ?

Les annonces de coronavirus sont généralement tenues par le Premier ministre Boris Johnson ou un membre éminent de son cabinet, tel que le secrétaire à la Santé Hancock ou le ministre de l’Intérieur Priti Patel.

Johnson et Hancock ont ​​été les leaders les plus réguliers des briefings depuis leur retour au début de 2021.

Le ministre de l’Intérieur a également dirigé un certain nombre de mises à jour.

Le chiffre du gouvernement est accompagné d’experts de la santé ou des sciences.

Les chiffres clés comprennent :

Quelle est la feuille de route du Royaume-Uni pour sortir du verrouillage?

Le Premier ministre a créé une feuille de route en quatre étapes pour sortir l’Angleterre du verrouillage.

Johnson a déclaré que les nouvelles mesures retireraient « prudemment mais irréversiblement » la nation des restrictions entrées en vigueur le 5 janvier 2021.

12 avril

Lors du premier assouplissement majeur des restrictions, les magasins et coiffeurs non essentiels ont rouvert le 12 avril.

À partir de cette date, les Britanniques ont à nouveau été autorisés à prendre un verre dans les cafés en plein air tant qu’ils restent assis.

Les règles concernant la commande de nourriture et le couvre-feu à 22 heures des fermetures précédentes ne sont pas revenus.

À l’heure actuelle, les pubs et les restaurants pourraient proposer des sièges à l’extérieur avec service à table, mais une distanciation sociale avec la règle de six en place.

Les coiffeurs ont également rouvert.

17 mai

Les pubs et les restaurants peuvent désormais proposer des pintes d’intérieur Crédit : Getty – Piscine

Le 17 mai marquait la levée de nombreuses restrictions en salle.

Les pubs, les cinémas et les salles de bingo intérieures ont rouvert leurs portes pour permettre aux clients d’entrer et les fans peuvent regarder le sport et la musique en direct dans les stades et les arènes, avec une distanciation sociale.

Les stades extérieurs seront limités à 25% de leur capacité jusqu’à 10 000 fans.

Les petits événements extérieurs seront limités à 50 % de la capacité jusqu’à 4 000 fans et les événements intérieurs à 50 % jusqu’à 1 000 personnes.

Le stade de Wembley devrait accueillir les demi-finales et la finale de l’Euro 2020 retardé en juillet.

Le nombre de participants autorisés aux mariages est passé à 30.

Deux ménages peuvent partir ensemble et passer la nuit, mais doivent essayer de respecter la distanciation sociale.

Cependant, un système de feux tricolores classant les pays en fonction de leur niveau de danger d’infection a été confirmé.

Seuls les vacanciers se rendant dans des pays verts avec de bons déploiements de vaccins et de faibles taux de Covid seront autorisés à esquiver la quarantaine.

19 juillet

Les espoirs ont été anéantis lorsque Boris Johnson a retardé la Journée de la liberté de quatre semaines.

Il est désormais reporté au 19 juillet.

Le travail à domicile et la distanciation sociale devraient se poursuivre pendant encore un mois après le report de la fin des restrictions le 21 juin.

Le Sun a révélé hier soir que Boris Johnson était sur le point de retarder l’étape 4 jusqu’au 19 juillet après que les cas de la variante indienne ont augmenté de 240% en seulement une semaine.

Dans le cadre du plan qui devrait être annoncé, les règles de distanciation sociale et la règle des six resteront en place, rapporte le Daily Telegraph.

Les règles sur les masques faciaux devraient également rester telles quelles, ce qui signifie qu’elles seront toujours nécessaires dans les transports publics et les lieux publics à l’intérieur.

La limite du nombre autorisé dans les arènes, les cinémas, les événements sportifs et les théâtres resterait également.

Où puis-je regarder les discours en direct ?

La conférence de Downing Street a généralement lieu à partir de 17h et est diffusée sous différents formats.

