Les points de presse de Downing Street offrent une mise à jour au public britannique sur la bataille en cours contre le coronavirus.

Les points de presse ont lieu à partir du n ° 10 et sont généralement dirigés par le Premier ministre ou un haut ministre du cabinet. Mais quand aura lieu la prochaine annonce Covid?

Boris Johnson a prononcé son dernier point de presse à Downing Street le mardi 20 avril 2021 Crédit: Simon Dawson / No 10 Downing Street / BEEM

Quand est la prochaine annonce Covid de Boris Johnson?

On ne sait pas encore quand aura lieu la prochaine mise à jour du gouvernement Covid, Boris Johnson a prononcé son dernier point de presse à Downing Street le mardi 20 avril 2021.

Avant la comparution de M. Johnson, cela faisait plus de deux semaines que le gouvernement avait tenu pour la dernière fois une conférence de presse sur le Covid-19.

Toutes les réunions du gouvernement et les affaires ont été interrompues pendant huit jours avant les funérailles du prince Philip, duc d’Édimbourg, le 17 avril 2021.

La toute première conférence de presse britannique Downing Street Covid-19 a eu lieu le lundi 16 mars.

Le Premier ministre est apparu avec le médecin en chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, et le conseiller scientifique en chef du gouvernement, Sir Patrick Vallance.

Comment puis-je regarder l’annonce de Boris Johnson?

La conférence de Downing Street a généralement lieu à partir de 17 heures et est diffusée sous différents formats.

De plus, notre blog en direct sur les coronavirus fournit des mises à jour et des rapports en temps réel au fur et à mesure que des détails apparaissent.

Quelle est la feuille de route de l’Angleterre en dehors du verrouillage?

Le premier ministre a créé une feuille de route en quatre étapes pour sortir l’Angleterre du lock-out.

M. Johnson a déclaré que les nouvelles mesures sortiraient « avec prudence mais irréversiblement » le pays des restrictions qui sont entrées en vigueur le 5 janvier 2021.

Lors du premier assouplissement majeur des restrictions, les magasins non essentiels et les coiffeurs ont rouvert le 12 avril.

À partir de cette date, les Britanniques ont de nouveau été autorisés à prendre un verre dans les cafés en plein air du pub tant qu’ils restent assis.

Les règles concernant la commande de nourriture et le couvre-feu de 22 heures des précédents verrouillages ne sont pas revenues.

Les pubs et les restaurants peuvent désormais offrir des places assises à l’extérieur avec un service de table, mais la distanciation sociale et la règle des six resteront en place.

17 mai

Le 17 mai marquera la levée de nombreuses restrictions intérieures actuellement en place au Royaume-Uni.

Les pubs, les cinémas et les salles de bingo en salle rouvriront leurs portes pour permettre aux clients d’entrer et les fans pourront à nouveau regarder le sport et la musique en direct dans les stades et les arénas, avec une distanciation sociale.

Les stades extérieurs seront limités à une capacité de 25% jusqu’à 10 000 spectateurs.

Les petits événements en plein air seront limités à une capacité de 50% jusqu’à 4 000 fans et les événements en salle de 50% à 1 000 personnes.

Le stade de Wembley devrait accueillir les demi-finales et la finale de l’Euro 2020 retardé en juillet.

Le nombre de participants autorisés aux mariages passera à 30.

Deux ménages peuvent partir ensemble et passer la nuit, mais doivent essayer de s’en tenir à la distanciation sociale.

Mais les Britanniques ont été avertis de ne pas encore réserver de vacances d’été à l’étranger car l’interdiction de voyager à l’étranger pourrait ne pas être levée le 17 mai.

Boris a averti qu’il était « encore trop tôt pour savoir ce qui est possible » en raison du risque d’autoriser des variantes de Covid dans le pays.

Cependant, un système de feux de signalisation classant les pays en fonction de leur niveau de danger d’infection a été confirmé hier.

Seuls les vacanciers qui se dirigent vers des pays verts avec de bons déploiements de vaccins et de faibles taux de Covid seront autorisés à éviter la quarantaine.

le 21 juin

Les passeports de vaccins devraient être introduits dans quelques mois pour récupérer les matchs de football, les vacances et les pubs bondés.

Un plan publié hier par le n ° 10 suggère que le gouvernement est sur la bonne voie pour introduire les certificats Covid à temps pour la fin du verrouillage le 21 juin.

Dans le cadre du plan, les propriétaires peuvent être contraints d’exiger une preuve de vaccination des parieurs s’ils veulent abandonner les règles de distanciation sociale paralysantes.

Les boîtes de nuit pourront accueillir les fêtards pour la première fois depuis mars dernier.

On espère également que les restrictions autour des mariages seront également supprimées, avec une décision devant être prise plus proche du moment en fonction du nombre de décès et du succès du déploiement de la vaccination.