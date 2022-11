Quand est la première expulsion de I’m A Celebrity ?

LA Je suis une célébrité… Sortez-moi de là ! les camarades de camp ont commencé à s’installer dans la jungle, ce qui ne peut signifier qu’une chose : les expulsions arrivent.

Avec l’ouverture prévue des lignes téléphoniques ce soir (17 novembre), ce n’est qu’une question de temps avant que le public ne dise au revoir à sa célébrité la moins préférée.

TVI

Les téléspectateurs de l’émission à succès d’ITV voteront pour sauver leur compagnon de camp préféré, ce qui signifie que la première célébrité quittera la jungle[/caption]

Quand est la première expulsion sur I’m A Celebrity 2022 ?

I’m A Celebrity 2022 verra sa première éviction ce vendredi 18 novembre.

C’est le jour 13 depuis que les célébrités sont parties pour le camp australien, qui est généralement le jour où les expulsions commencent.

Bien qu’Olivia Attwood ait dû quitter l’émission plus tôt pour des raisons médicales, cela ne changera pas le calendrier habituel des expulsions.

Les célébrités seront élues à tour de rôle, jusqu’à ce qu’un roi ou une reine de la jungle soit officiellement couronné.

Jill Scott est actuellement la favorite pour remporter l’émission, mais comme toujours, nous savons que les choses peuvent changer rapidement dans la jungle.

À son entrée dans la jungle, les téléspectateurs ont anticipé une «expulsion de vengeance» pour expulser Matt Hancock de la série une fois pour toutes.

Cependant, cela a été un choc lorsqu’un vote public a révélé qu’avec Mike Tindall, l’ancien secrétaire à la Santé avait obtenu le plus de votes des téléspectateurs pour être le premier chef de camp, un concours qu’il a finalement remporté.

Une source a déclaré: “L’expulsion sera douce-amère car il est toujours triste de voir la première célébrité partir.

“Mais cela signifie que la famille et les amis auront l’expérience de rencontrer leur bien-aimé sur le célèbre pont dans la jungle alors que la série est de retour en Australie.”





Qui fait partie du casting de I’m A Celeb 2022 ?

Les candidats suivants participent à I’m a Celebrity… Get Me Out of Here! 2022.