Quand est la Journée nationale des petites amies? L’histoire et comment elle est célébrée

La Journée nationale des petites amies gagne en popularité chaque année.

Mais qu’est-ce que c’est exactement et comment a-t-il commencé ? Voici tout ce que vous devez savoir…

La journée est consacrée à célébrer les femmes les plus proches de vous Crédit : Alamy

Journée nationale des copines : quand et qu’est-ce que c’est ?

La Journée nationale des petites amies a lieu le 1er août de chaque année.

C’est un jour pour les femmes de célébrer leurs amies et de passer du temps avec leur fraternité.

Que vous vous retrouviez autour d’un verre de vin ou que vous passiez une soirée nostalgique en ville, il est préférable de passer cette occasion annuelle avec les femmes qui vous sont les plus proches.

Vous connaissez ceux. Les copines « rouler ou mourir » qui vous ont vu à votre meilleur et au pire de tous les temps.

Qu’il s’agisse de vous ramener à la maison après quelques Aperol Spritz de trop ou de revoir The Princess Diaries avec vous pour la millionième fois après votre fantôme, certaines de ces dames méritent une médaille d’amitié. Ou au moins un verre de vin de fête…

En tant qu’équipe de filles fictives, Queen Carrie a déclaré dans le dernier épisode de Sex and the City : « Ils disent que rien ne dure éternellement. Les rêves changent, les tendances vont et viennent, mais l’amitié ne se démode jamais. »

Il est également célébré d’une manière différente.

Les petits amis du monde entier profitent également de la journée pour montrer leur appréciation à leur autre significatif.

Bien que ce jour férié ne soit pas un jour férié officiel, c’est un jour qui est observé par un nombre croissant de personnes chaque année.

Quand est-ce que ça a commencé?

Personne ne sait exactement quand ces vacances ont commencé.

Cependant, au cours des deux dernières années, les preuves se sont accumulées que la journée a été commencée par deux femmes Elizabeth Butterfield et Kathleen Laing.

La légende raconte que le couple a inventé le jour pour coïncider avec un livre qu’ils ont écrit sur les escapades entre petites amies.

Mais beaucoup d’autres personnes prétendent être le créateur de la fête.

Comment est-il célébré?

La Journée nationale des petites amies peut être célébrée comme vous le souhaitez – que ce soit avec votre meilleur ami, petit ami ou petite amie, mère ou sœur.

Le point de la journée pour dire aux femmes les plus proches de vous exactement combien elles comptent pour vous.