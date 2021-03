Quand est la Journée internationale de la femme? Citations, messages et mèmes pour IWD

CHAQUE année, le 8 mars, depuis plus d’un siècle, les gens du monde entier célèbrent le 8 mars comme une journée spéciale pour les femmes.

Cette Journée internationale de la femme sera un peu différente, avec de nombreuses célébrations dans le monde entier en raison des impacts du coronavirus.

Quand est la Journée internationale de la femme?

La Journée internationale de la femme aura lieu le 8 mars.

Les graines de la Journée internationale de la femme, également connue sous le nom de IWD pour faire court, ont été plantées en 1908, lorsque 15 000 femmes ont défilé à New York pour réclamer de meilleures conditions de travail.

Ils voulaient des heures de travail plus courtes et un meilleur salaire, ainsi que le droit de vote, a rapporté la BBC.

Un an plus tard, le Parti socialiste d’Amérique a déclaré la première journée nationale des femmes.

L’idée de rendre l’occasion internationale est venue d’une femme du nom de Clara Zetkin.

Le concept n’a pas été cimenté avant une grève de la guerre en 1917, lorsque les femmes russes ont exigé «du pain et la paix».

Le tsar a été contraint d’abdiquer quatre jours après le début de la grève et les femmes ont obtenu le droit de vote.

La date à laquelle la grève a commencé a été traduite dans le calendrier grégorien comme étant le 8 mars – date à laquelle la JIF est célébrée de nos jours.

Messages et citations de la Journée internationale de la femme

«J’élève la voix – non pas pour crier mais pour que ceux qui n’ont pas de voix puissent être entendus… Nous ne pouvons pas réussir lorsque la moitié d’entre nous sont retenus.

-Malala Yousafzai

«Lorsque les femmes sont retenues, notre pays est retenu. Lorsque les femmes prennent de l’avance, tout le monde avance. »

-Hilary Clinton

«Je pense que chaque femme de notre culture est une féministe. Ils peuvent refuser de l’articuler, mais si vous ramenez une femme de 40 ans en arrière et dites: « Est-ce un monde dans lequel vous voulez vivre? », Ils diraient « non ».

-Dame Helen Mirren, actrice

«La meilleure façon pour nous de cultiver l’intrépidité chez nos filles et d’autres jeunes femmes est l’exemple. S’ils voient leurs mères et d’autres femmes dans leur vie avancer malgré la peur, ils sauront que c’est possible.

« Qui dirigent le monde? Filles. »

-Beyoncé

– Gloria Steinem, militante et écrivaine

Memes pour célébrer la Journée internationale de la femme