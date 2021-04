Quand est la journée de l’arbre et qu’est-ce que c’est?

LE PRÉSIDENT Joe Biden a promis d’apporter des changements à la crise du changement climatique.

Depuis son annonce, des événements comme Arbor Day semblent bien plus importants.

La première dame Jill Biden lors de la cérémonie de plantation d’arbres de l’Arbor Day à Washington le 30 avril 2021 Crédit: AP

Qu’est-ce que la journée de l’arbre?

La journée de l’arbre est une journée nationale de sensibilisation consacrée aux arbres et au rôle important qu’ils jouent dans l’environnement. Le mot Arbor peut être traduit en arbre.

Tout comme le Jour de la Terre, le but est d’éduquer et d’encourager les gens à planter des arbres et à créer un meilleur environnement pour le monde. Les arbres jouent un rôle vital dans notre écosystème car ils fournissent de l’oxygène, stockent du carbone et stabilisent le sol.

Des bénévoles de la ville de Suzhou en Chine plantent des arbres en 2019 pour la journée de l’arbre. Crédit: Alamy

La première journée de l’arbre remonte au 10 avril 1872, lorsque le journaliste Julius Sterling Morton proposa une journée pour encourager les habitants du Nebraska à planter un arbre. La première journée a été très réussie et environ 1 million d’arbres ont été plantés.

En 1970, il a été officiellement reconnu comme une fête nationale sous l’administration respectueuse de l’environnement du président Richard Nixon avec l’adoption de la Clean Air Act.

Quand est la journée de l’arbre?

La journée de l’arbre est célébrée le dernier vendredi d’avril. Cette année, il est célébré le 30 avril.

Malgré la reconnaissance nationale de la journée, de nombreux États observent la journée à différents moments de l’année. Il est généralement observé tout au long de l’année en fonction du moment où il est préférable de planter des arbres dans leur région.

Les enfants Pre-K de Greenacres en Floride célèbrent la Journée de l’arbre en 2013 Crédit: Alamy

Comment célébrer

Dans les années typiques, la journée de l’Arbour serait célébrée avec des opportunités de bénévolat et des événements communautaires, mais avec la pandémie de COVID-19, organiser de grands événements communautaires est très mal vu.

La Fondation Arbor Day recommande six façons de célébrer la journée pendant COVID-19 fois.