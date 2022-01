Holocauste Memorial Day commémore le génocide de millions de Juifs et d’autres victimes pendant la Seconde Guerre mondiale aux mains des nazis.

Chaque année, les pays observent une minute de silence pour se souvenir de la tragédie inimaginable qui a coûté la vie à six millions de Juifs.

Getty Images – Getty

Femmes emprisonnées dans la caserne d’Auschwitz, janvier 1945[/caption]

Quand est la Journée commémorative de l’Holocauste 2022 ?

La Journée commémorative de l’Holocauste est célébrée le jeudi 27 janvier 2022.

Cette journée marque l’anniversaire de la libération d’Auschwitz-Birkenau, le plus grand camp de la mort nazi, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945.

Au début de la guerre, la plupart des prisonniers étaient des Polonais, rassemblés par les forces d’occupation allemandes.

Plus tard, Auschwitz a été transformé en un site de massacres pour Juifs, Roms et autres, fonctionnant jusqu’à la libération par les forces soviétiques le 27 janvier 1945.

APE

Des tas de chaussures et de vêtements ayant appartenu à des personnes amenées à Auschwitz pour être exterminées dans l’ancien camp de concentration et d’extermination nazi allemand KL Auschwitz-Birkenau à Oswiecim, Pologne, 1945[/caption]

La journée internationale commémore les six millions de Juifs assassinés pendant l’Holocauste, aux côtés des millions d’autres personnes tuées sous la persécution nazie.

L’Holocauste, également connu sous le nom de Shoah – qui signifie « destruction » en hébreu – a eu lieu entre 1941 et 1945.

Le génocide a ciblé les Juifs – tandis que les Roms, les Polonais de souche, les citoyens soviétiques, les prisonniers de guerre soviétiques, les opposants politiques, les homosexuels et les Témoins de Jéhovah ont également été massacrés.

Tout groupe qui ne correspondait pas au comportement des normes prescrites était ciblé.

Les nazis étaient les orchestrateurs de l’Holocauste.

APE

Chacun de ces cas a été enregistré et marqué comme faisant partie de l’entreprise criminelle des nazis[/caption]

Comment sera-t-il marqué au Royaume-Uni et aux États-Unis ?

Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, le Holocaust Memorial Day Trust (HMDT) « encourage le souvenir dans un monde marqué par le génocide ».

La cérémonie du UK Holocaust Memorial Day 2021 sera diffusée en ligne de 19 h à 20 h pour la première commémoration numérique de la fiducie.

A 20h, les Britanniques sont invités à « Light the Darkness ».

Le Trust a déclaré: « Les ménages à travers le Royaume-Uni allumeront des bougies et les mettront à leurs fenêtres pour se souvenir de ceux qui ont été assassinés pour qui ils étaient et pour lutter contre les préjugés et la haine aujourd’hui. »

Suivez #HolocaustMemorialDay ou #LightTheDarkness sur Twitter.

APE

nous

Aux États-Unis, les gens participeront à la commémoration de la Journée internationale du souvenir de l’Holocauste.

Cela se produit le jeudi 28 janvier à partir de 18 h HE.

Le US Holocaust Memorial Museum a déclaré que lors de la cérémonie, les survivants refléteront et honoreront la vie des Juifs qui ont péri et de ceux qui ont choisi d’aider.

Le public est invité à partager ses réflexions sur les réseaux sociaux en utilisant #Holocaust RememberanceDay.

APE

En raison de la pandémie de Covid, ils sont limités aux événements en ligne.

Quelles atrocités sont commémorées lors de la Journée commémorative de l’Holocauste ?

Les nazis ont établi des centres de mise à mort pour des meurtres de masse efficaces, écrit le US Holocaust Memorial Museum.

Contrairement aux camps de concentration nazis, qui servaient principalement de centres de détention et de travail, les centres de mise à mort – également appelés « camps d’extermination » ou « camps de la mort » – étaient presque exclusivement des « usines de la mort ».

Dans ces zones de la mort, les responsables nazis ont utilisé des méthodes de chaîne de montage pour assassiner des Juifs et d’autres victimes.

Le plus grand centre de mise à mort était Auschwitz-Birkenau, qui au printemps 1943 avait quatre chambres à gaz en activité.

Au plus fort des déportations, 6 000 Juifs en moyenne étaient gazés chaque jour à Auschwitz II (Birkenau) au Zyklon B, un gaz toxique.

Les prisonniers qui n’ont pas été gazés dans des chambres sont morts de faim, d’épuisement, de maladie, d’exécutions individuelles, de passages à tabac ou ont été tués au cours d’horribles expériences médicales.

Dans la seconde moitié de 1941, les médecins SS sélectionnaient les prisonniers d’Auschwitz et mettaient à mort les prisonniers qu’ils considéraient comme inaptes au travail en raison de l’épuisement ou de la maladie.

Ils ont tué ces prisonniers par injection mortelle de phénol dans le cœur, ou les ont envoyés dans la chambre à gaz du camp de concentration d’Auschwitz – qui a ouvert ses portes dans l’ancienne caserne de l’armée polonaise en juin 1940.

Entre 1942 et 1944, dans le cadre de la « solution finale de la question juive » (Endlösung der Judenfrage), Auschwitz a été le plus grand centre nazi d’anéantissement de la population juive dans les pays européens occupés et alliés au Troisième Reich.

Au moins 1,1 million de personnes, dont plus de 200 000 enfants et jeunes, ont été tuées dans les chambres à gaz immédiatement ou peu après leur arrivée à Auschwitz pendant cette période.

Parmi ces déportés figuraient de nombreuses personnalités de la vie intellectuelle juive – érudits et artistes – explique le Mémorial et musée d’Auschwitz-Birkenau.

« Les autorités là-bas ont traité les Juifs avec la cruauté la plus impitoyable et souvent très raffinée. Les hommes SS considéraient une vie juive comme la moins précieuse de toutes », ajoute-t-il.

De nombreux médecins allemands ont participé à des expériences médicales criminelles sur des prisonniers des camps de concentration.

Heinrich Himmler, Ernst Grawitz et Wolfram Sievers sont des noms tristement célèbres liés aux atrocités commises lors de tests barbares.

Carl Clauberg a utilisé un irritant chimique pour bloquer les trompes de Fallope des femmes lors de tests de stérilisation de masse qui ont tué certains de ses sujets captifs, explique la Bibliothèque virtuelle juive.

Son confrère maléfique Josef Mengele était impatient de voir combien de temps un nouveau-né pouvait survivre sans nourriture.

L’une de ses victimes, Ruth Elias, a donné naissance à une « belle grande fille blonde » à Auschwitz, « mais Mengele a ordonné que mon sein soit lié ».

Après plusieurs jours à regarder son bébé souffrir, l’enfant affamé s’est vu injecter une surdose de morphine pour la tuer.

Les SS considéraient les centres de mise à mort comme top secrets.

Pour effacer toute trace d’opérations de gazage, des unités spéciales de prisonniers ont été forcées de retirer les cadavres des chambres à gaz et de les incinérer.

Les terrains de certains centres de mise à mort ont ensuite été aménagés ou camouflés pour dissimuler le meurtre de millions de personnes, ajoute le US Holocaust Memorial Museum.

En 1945, lorsque les troupes alliées sont entrées dans les camps de concentration, elles ont découvert des tas de cadavres, d’ossements et de cendres humaines – témoignage du meurtre de masse nazi.

Les soldats ont également trouvé des milliers de survivants juifs et non juifs souffrant de famine et de maladie.





Au lendemain de l’Holocauste, plus de 250 000 survivants ont trouvé refuge dans des camps de personnes déplacées gérés par les puissances alliées et l’Administration des Nations Unies pour les réfugiés et la réhabilitation en Allemagne, en Autriche et en Italie.

Des années après avoir été sauvée d’Auschwitz et transportée dans une nouvelle vie en Amérique, Madeline Deutsch a rappelé son existence traumatisante au camp en tant qu’adolescente arrachée à un ghetto hongrois.

Elle a décrit avoir été complètement terrifiée par « les passages à tabac, les meurtres, les morts qui ont été retirés du train… et les chiens qui ont été relâchés et [would] sauter sur les gens… et les déchirer.