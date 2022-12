Quand est la finale de Strictly Come Dancing 2022 et qui y participe ?

Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, et cela vaut pour Strictly Come Dancing.

Après douze merveilleuses semaines de plaisir dans la salle de bal, l’émission de la BBC atteint sa grande finale 2022.

Quand est la finale de Strictly Come Dancing ?

La grande finale de Strictly Come Dancing 2022 sera diffusée ce samedi (17 décembre 2022) à 19h05 sur BBC One.

Ce sera un événement épique avec une durée de fonctionnement massive de deux heures et demie.

L’épisode de la longueur du film se terminera à 21h35, avec l’annonce du gagnant.

Si vous manquez une partie de l’action, vous pourrez la rattraper sur le BBC iPlayer.

Qui est en finale de Strictly 2022 ?

Hamza Yassin et Jowita Przystał

Hamza Yassin et Jowita Przystał sont fortement pressentis pour remporter le très convoité trophée Glitterball.

Ils ont impressionné par leurs routines qui les ont vus cinq fois en tête du classement, dont la demi-finale.

Avant de se pavaner sur Strictly dancefloor, Hamza était surtout connu pour son travail sur l’émission de la BBC Countryfile, ainsi que Springwatch et Animal Park.

Helen Skelton et Gorka Marquez

Ce couple n’est peut-être pas en tête du classement, mais a prouvé qu’il avait une chimie dancefloor.

Helen Skelton et Gorka Marquez ont montré qu’elles avaient ce qu’il fallait et se sont glissées dans la finale.

Loin de Strictly, Helen est surtout connue pour son travail sur Blue Peter et Countryfile.

Fleur East et Vito Coppola

Fleur East et Vito Coppola espèrent obtenir une meilleure réaction du vote des téléspectateurs après s’être retrouvés parmi les deux derniers lors de la demi-finale Strictly.

Mais la paire a fait un voyage incroyable jusqu’à présent, qui les a également vus en tête du classement à Blackpool.

Fleur est devenue célèbre sur The X Factor en 2014, ce qui a contribué à lancer sa carrière pop, et est également apparue sur I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here en 2018.

Molly Rainford et Carlos Gu

Les outsiders Molly Rainford et Carlos Gu ont amélioré leur jeu au cours des dernières semaines de la compétition.

Après s’être retrouvés dans les deux derniers à plusieurs reprises, ils ont assuré leur place dans la grande finale.

Ce n’est pas la première fois que Molly participe à une émission de talents télévisée.

Elle est devenue célèbre à l’âge de 11 ans lorsqu’elle est devenue la plus jeune finaliste de Britain’s Got Talent.

Combien de danses effectueront-ils lors de la finale Strictly ?

Les finalistes Strictly exécutent généralement trois danses lors de la finale – leur danse préférée, un choix des juges et une danse de spectacle.

Les danses qu’ils interpréteront et les chansons sur lesquelles ils danseront seront révélées demain (14 décembre 2022).

Les trois danses seront exécutées à différents moments de la soirée.